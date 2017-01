To tu ještě nebylo, lidé diskutovali o studii přímo s architekty

Vimperk (FOTOGALERIE) - Za poslední dva roky měli Vimperští několik příležitostí zapojit se do debaty o budoucnosti města, doposud ale spíše zprostředkovaně přes dotazníková šetření.

V pátek tomu bylo ale jinak. Skupina architektů, kteří mají za úkol vypracovat územní studii veřejného prostoru ulic 1. máje a Pivovarské přijela za obyvateli Vimperku, aby od nich tvůrci studie slyšeli ještě před dokončením analytické části studie přímo, co by se podle lidí mělo změnit, upravit, ale i co ponechat tak, jak je, protože je to léty prověřené a fungující.

To je pro Vimperáky a pro obyvatele v regionu vůbec zásadní změna. Doposud se jich na jejich názory dotazovali autoři studií spíše zprostředkovaně. „V současnosti je výhodné, když si obec najme architekta, který spolupracuje s veřejností. Obvykle to dělá odborná firma. My to děláme méně formálně. Cokoliv nám neřeknete, víme pouze z našich průzkumů, a to nemusí stačit," vyzval jeden Michal Kuzemenský z architektonické kanceláře re.architekti k debatě obyvatele přítomné veřejnému setkání.

A neformální debata to rozhodně byla. V okamžiku ještě před začátkem debaty zrušili architekti klasické uspořádání stolů v sále městského kulturního střediska, aby ze všech oddělených vytvořili jeden velký. Sami Vimperáci, kterých přišlo na místní podmínky na debatu nečekaně hodně, na to nejprve hleděli s rozpaky ze zadu sálu, nicméně ve chvíli přijali výzvu architektů, sesedli se kolem vytvořeného stolu s mapami a diskutovali postupně o jednotlivých částech řešeného území.

Počínaje křižovatkou Fišerka, kde by měla rekonstrukce ulice 1. máje začít, až po prostor před gymnáziema pod Pivovarskými terasami se diskutovalo nejen o dopravě a bezpečnosti chodců, byť právě to patřilo k nejčastěji diskutovaným otázkám. To ostatně příliš nepřekvapilo ani Ondřeje Synka z re.architekti. "To, že hlavním tématem bude doprava a vše, co s ní souvisí, se očekávat dalo. Přece jen zpracováváme ulici, ve které je doprava klíčová. To, jak se s ní bude zacházet, ovlivní město zásadním způsobem. I proto je třeba uvažovat v širším kontextu, než jen pouze v hranicích jediné ulice," uvedl Ondřej Synek po skončení setkání. "Já jsem určitě spokojen. Moc se mi líbilo, že se diskuse podařila, aniž by byla konfrontační a jednotlivci na sebe strhávali pozornost, což je vždy u jednoho stolu to nejsložitější. Debatu se podařilo vést jedním směrem a všichni měli možnost si říct své připomínky," doplnil.

Spokojenost netajil ani Karel Harazim za uskupení Prostor Vimperk. "Jsem velice spokojený, upřímně jsem takovou účast nečekal. Myslím si, že diskuse byla tvárná a zpětná vazba od lidí, kteří tu žijí a město doslova užívají, dokáží říct přesně, co potřebují, je pro architekty důležitá. Oni se budou snažit zapracovat podněty do reálné podoby. Pro mne je tohle setkání první vlaštovka. Je to nestandardní postup, pokud se týká veřejného projednávání, většinou se něco vyprojektuje a pak se prezentuje hotový návrh řešení problému. Tady jsme teprve v analytické části, kde se sbírají podklady pro samotný návrh a to je to, co se ve Vimperku neděje. Proto jsem moc rád, že se to takto pojalo, že se diskuse nastartovala a že se ve Vimperku o tom začíná mluvit. To je pro naši iniciativu dobrá zpráva," říká Karel Harazim.



Pečlivě zapisované připomínky obyvatel rozhodně nezapadnou. "Výsledky debaty zapracujeme do analytické části jako jednu z mnoha vrstev průzkumu města. Spíše než neočekávané podněty jsme od přímo od místních obyvatel získali upřesnění našich poznatků. Určitě to není tak, že bychom nějak revolučně museli přehodnotit naše vlastní názory, jak to vnímáme my. Spíše se některé věci zpřesní a případně doplní. Do podobných debat jdeme s tím, že se objeví témata, která jinak než od lidí nezískáme," zdůraznil Ondřej Synek.

A současně naznačil v další odpovědi i to, kdy by měla být územní studie kompletně dokončena. "Analytická část bude zpracována do konce ledna, definitivní verze by měla být zpracována do šesti měsíců. Z hlediska města to je ta jednodušší část, která má jasný limit, definovaný naší prací. Pak bude následovat část, kdy dojde na připomínky ze strany města a obyvatel. A to je chvíle, kdy se to může zadrhnout a o něco prodloužit. Následně my máme dva až tři měsíce na kompletní dokončení. Ve chvíli, kdy se objeví nějaké komplikace, pak na naší straně je to otázka řádově dnů, v případě projednávání města to může být záležitostí týdnů, dokonce i měsíců," zdůraznil Ondřej Synek.

I vedení města počítá, že s rekonstrukcí ulice 1. máje se nezačne dříve, než na podzim letošního roku. A i když řada obyvatel to neslyší ráda, protože několik let zhoršující se stav povrchu ulice je štve čím dál tím víc, podle Karla Harazima vydržet ještě několik měsíců navíc za cenu kvalitního a dlouhodobého řešení se městu a obyvatelům rozhodně vyplatí. "Rozhodnutí vedení města zadat územní studii určitě podporuji. Jednoznačně je to správné rozhodnutí. Chápu ty, kteří chtějí urychlenou rekonstrukci s tím, že se silnice vyasfaltuje a na chodníky se dá zámková dlažba. Bylo tu řečeno, že se nejedná o trvalé materiály. Je tu sice nějaký neproinvestovaný přebytek v rozpočtu města, ale myslím si, že teď počkáme řádově několik měsíců, maximálně rok, ale bude se pak moci realizovat podle nějakého velkého plánu, který bude mít přesah a návaznost na další lokality města. Ulice 1. máje je jasně nejdůležitější tepnou města, ale tím, co tu teď tvoříme, dáváme kořeny kvalitnímu nadčasovému řešení na desítky let. Názory a závěry, že by se měla ulice urychleně opravit, jsou ukvapené a nemyslím si, že jsou na místě," konstatuje Karel Harazim.