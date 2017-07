Teplá voda zatím poteče dál

Prachatice – Už v pondělí budou zahájeny práce na výměně horkovodního potrubí ve Slámově ulici v Prachaticích.

Ty potrvají až do srpna. Předcházejí rekonstrukci chodníků, do které se pustí město. V souvislosti s tím dojde k odstávkám teplé vody v řadě domů, a to nejen ve Slámově ulici. Zatím se ale obyvatelé domů odstávek obávat nemusejí. „Ty vyplynou vždy z charakteru stavby a budeme o nich obyvatele včas informovat,“ uvedl Petr Kolín, jednatel prachatického Tepelného hospodářství.