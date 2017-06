Tenisový talent z Prachatic se chystá na krajské turnaje

Prachatice – Patricie Wagnerová se věnuje tenisu od čtyř let.

Další tenisová naděje vyrůstá na prachatických kurtech. Jmenuje se Patricie Wagnerová a tenisu se začala pod vedením svého otce věnovat ve věku čtyř let.



Po pěti letech pravidelného tréninku na kurtech TK Prachatice okusila atmosféru závodního tenisu, kterou zahájila v tenisovém kalendáři Jihočeského kraje účastí na turnajích kategorie baby tenisu. Už v této věkové kategorii dosáhla na několik zápasových výher.



V tomto roce zahájila herní sezonu jako mladší žákyně, kdy hostovala v družstvu TK Strakonice hrající soutěž KP I. V této soutěži i vzhledem k jejímu věku deseti let nastupovala mnohdy do utkání se soupeřkami i o dva roky staršími. Přesto získala několik bodů jak ve dvouhře, tak i ve čtyřhře a tím pomohla družstvu ke skvělému celkovému umístění.



Nyní se připravuje na start letního kalendáře krajských turnajů mladších žákyň, kde chce prvním rokem jako nejmladší v této kategorii především získávat herní zkušenosti a pokusit se uhrát alespoň nějaké body do další tenisové závodní sezony.