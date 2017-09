Tělocvična skrývala řadu překvapení

Vimperk - Už na začátku příštího týdne se naplno rozběhne provoz v tělocvičně Základní školy TGM ve Vimperku.

Se začátkem prázdnin se město pustilo do rekonstrukce hygienického zázemí a šaten tělocvičny. Kdysi dodatečně přistavované prostory zázemí tělocvičny od doby své výstavby neprošly žádnou zásadnější opravou či rekonstrukcí a jejich stav byl touto skutečností značně poznamenán. "Dlužno podotknout, že na celkovém stavu zázemí tělocvičny se do jisté míry podílela i nápaditost a demoliční nálady celé řady školáků.

Jedenáct týdnů trvající rekonstrukce byla zaměřena zejména na částečnou výměnu a úpravu rozvodů vody, kanalizace a elektroinstalace a na stavební úpravu sprch, WC a umýváren, šaten, chodby a kabinetu tělesné výchovy. Zahájení stavebních prací velmi záhy poznamenalo odhalení velmi závažných nedostatků v původním provedení přístavby zázemí TV. Zjištění neprovázanosti příček s nosnými zdmi, odhalení rozpadajících se a nekvalitně vyzděných příček či chybějící izolace i podkladního betonu pod dlažbou v bloku umýváren a WC, to vše jsou jen ta nejzásadnější dodatečná zjištění, která musela být zcela nečekaně řešena. Pro investora stavby, město Vimperk, v tomto ohledu neexistovalo jiné možné řešení, než-li zajistit nápravu zjištěných nedostatků, a to i za cenu navýšení celkové ceny díla a prodloužení termínu jeho dokončení,“ uvedla Alena Szabová z vimperské radnice. Vícepráce tak navýšily původní rozpočet o zhruba čtvrt milionu korun. Celková cena rekonstrukce proto činila 2,035 milionu korun.

"S připomenutím výše vynaložených nákladů na rekonstrukci zázemí tělocvičny určitě proto nebude od věci, když rodiče vhodně upozorní svá dítka, že skutečně není třeba přelézat zdi šaten, když je každá šatna opatřena dveřmi; že není nutné testovat pevnost dveřních závěsů prudkým rozrážením dveřních křídel; že není nutné ani vhodné hrubou silou zkoušet, co vše vydrží dveřní výplně či sprchové závěsy; prostě, že je na místě chovat se v prostoru rekonstruovaného zázemí této tělocvičny jako na návštěvě. Znamená to chovat se civilizovaně a s respektem k úsilí vynaloženému jinými lidmi na to, aby se všichni v daném prostředí cítili příjemně a důstojně," doplnila Alena Szabová.