Taneční studio Crabdance reprezentuje Prachatice už devět let

Prachatice - Na letošní sezónu bylo připraveno devadesát soutěžních tanečníků od 4 do 18 let, kteří sjíždí stovky kilometrů, snaží se podávat nejlepší výkony a užít si svou celoroční práci naplno.

Monika Kobanová, jako hlavní choreograf a trenér, připravila pět formací s osmaosmdesáti tanečníky. Jsou to: Kategorie MINI B (4 až 6 let s názvem Masterchef), kategorie MINI A (6 až 8 let Bob a Bobek - Come Baby), kategorie DĚTI B (9 až 11 let Strážci noci), kategorie DĚTI A 10 až 12 let Dead House), kategorie Junior (13 až 15 let Back in the Game). Veronika Kobanová připravila choreografii pro hlavní věkovou kategorii 15 až 18 let s názvem Made in Asia.

Celé soutěžní tour zahájilo Taneční studio Crabdance 1. dubna, regionálním kolem pro Jihočeský kraj a Vysočinu v Jindřichově Hradci. Šlo o postupovou prestižní soutěž EVROPA 2 Taneční skupina roku Best dance group 2017, která probíhá celkem v 21 kolech. V ČR šestkrát Praha, Plzeň, 3krát Chrudim, Most, Třinec, Jindřichův Hradec, 3krát Zlín. EUROPE´S BDG 2017 Slovensko, Polsko, Německo a ČR s postupem na velké finále, Mistrovství Evropy BEST DANCE GROUP - EUROPE.

Pro Taneční studio Crabdance byl rozjezd více než úspěšný a radostný. Choreografie Masterchef získala 1.místo v základní lize, Bob a Bobek 1.místo v profi lize, Strážci noci 1. místo v profi lize, Dead House 1.místo v profi lize, Back in the Game 1.místo v profi lize , Made in Asia 4.místo v základní lize HVK. Postupy na Mistrovství Čech si tak děti vytancovaly ve všech kategoriích z těch nejlepších míst.

Crabdance zúčastnilo další celorepublikové soutěže AndyBody… 9. dubna v Praze. Již v osm hodin ráno byla nastoupena stovka tanečníků z Prachatic a připravena porovnat své výkony v profi lize s parádní konkurencí.Byl to boj mezi úspěšnými skupinami, několikanásobnými mistry ČR, kdy je opravdu nač se koukat a čím se motivovat. Masterchef 1. místo, Bob a Bobek 1.místo, Dead House 2.místo, Back in the Game 3.místo, Made in Asia 3. místo.

Ve dnech 12. - 13. dubna se tanečníci Crabdance vydali na další dvoudenní klání do Benešova nad Ploučnicí, kde využili přátelské nabídky CDM k ubytování a další den absolvovali taneční soutěž Dance Děčín. Této soutěže se zúčastnily tři kategorie. Dětská, juniorská a hlavní. Nižší kategorie odpočívaly a nabíraly sil na Mistrovství Čech. Soutěž byla celkově velmi náročná, kdy tanečnice HVK dotančily až v nočních hodinách skrze vysoký počet soutěžících . Šťastný návrat byl v ranních hodinách včetně skvělých výsledků. Choreografie Dead House 2.místo, Back in the Game 2.místo, Made in Asia 2.místo.

Každá soutěž přináší novou konkurenci, famózní výkony, formace od profesionálních choreografů, kteří sklízí úspěchy zároveň na prestižních soutěžích v zahraničí. Neustále je co zlepšovat, na čem pracovat, vymýšlet , aby se v tak velké konkurenci i tak malé studio prosadilo. Taneční studio Crabdance má však své velké přednosti. Děti, které vytváří z obyčejného studia neobyčejnou rodinu. Jejich nasazení, obětování volného času, disciplína, chuť se učit nové, neutuchající smysl pro humor a zároveň tak pro zodpovědnost , týmovou hru a priority, které si zaslouží velký respekt a úctu.

Medaile jsou třešničkou za roční odvedenou práci. Úspěch však nikdy není o jednom člověku, ale o celém týmu a jeho důležitostem. Následně pak výjezd se stovkou dětí po celé ČR není problém, ale radost a nezapomenutelný zážitek pro všechny zúčastněné.

Právě teď byla ukončena několika měsíční taneční tour 2016/17. S ukončením přicházejí první volné víkendy a čas na zprávy našim fanouškům, kde postupně přiblížíme výsledky stovky tanečníků Crabdance a jejich skvělou reprezentaci našeho města.

Monika Kobanová