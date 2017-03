Vimperk - „Tak nám odvolali Jiřího", řekla posluhovačka Švejkovi. „Kterýho?" otázal se Švejk a nepřestával si masírovat kolena, „já znám dva." Ale milostpane, toho z radnice."

Zastupitelé ODS Dagmar Rückerová a Jiří Cais.Foto: Deník/Miroslav Fuchs

„Ježíšmarjá!“ spráskl ruce Švejk. „A kde mu to udělali?“ „V kině na zastupitelstvu“, opáčí posluhovačka. „Jó, jeden si ani nepomyslí, jak takové schůzování zastupitelstva může nešťastně skončit“, pokračuje Švejk. „Von holt to místostarostování neměl brát. Ztráta to je, to se nedá upřít. Von se nedá nahradit nějakým pitomou“, myslí nahlas a dodává: „ Já bych jenom nechtěl bejt v kůži starostky. Kancelář vedle je prázdná, rada čtyřčlenná a nervy nadranc. A hledat novýho místostarostu? Co z toho má? Půjde na zastupitelstvo a zase jí ho odvolaj. A nebo někoho jinýho.“

Že si z událostí na zastupitelstvu 27. 2. 2017 dělám legraci? Jan Werich říkal, že „když je člověk na něco krátkej“, a mně to v tuto chvíli skutečně rozum nebere, „má si z toho dělat alespoň srandu.“

Poměrů znalý čtenář jistě pochopí, že nepatřím k oněm devíti zastupitelům jásajícím nad tím, že se to konečně povedlo. Rozehráli partii razantním tahem. Co je k tomu vedlo? Možná nesplněná očekávání týkající se vlastních ambicí na podíl ve vedení města. Snad nesnášenlivost ke zvolenému zastupiteli či stranám, za niž kandidoval, a tudíž i k těm, kteří je volili. Že by přesvědčení o tom, jak je město špatně řízeno, a vědomí toho, že by to dokázali lépe? Napadá mě i demonstrace síly s nádechem hrozby, že „kdo nejde s námi, jde proti nám.“ Do úvahy přichází i odvěká touha člověka hrát si, závodit, soupeřit, jež se nečekaně přenesla do samosprávy. Myslím, že mylná představa je i přesvědčení o vlastní neomylnosti.

Jako první důvod k odvolání místostarosty zaznělo – nekompetentní. Vezměme si na pomoc slovník cizích slov (já mám k dispozici knižní vydání z roku 1987). Přidáme-li záporku NE k vysvětlujícím slovům termínu NEKOMPETENTNÍ, čteme: nepříslušný, nepovolaný, neoprávněný, nezpůsobilý. Nic z toho mi nekoresponduje s osobou odvolaného místostarosty Caise. Byl zvolen v demokratických volbách občany, dostal 11 hlasů kolegů zastupitelů na post místostarosty a o jeho nezpůsobilosti jako člověka by musel rozhodnout někdo jiný a z jiného oboru. Relevance uvedeného důvodu má podle mého názoru nulovou hodnotu.

Ale budiž. Každý zastupitel má právo rozhodnout se při hlasování podle svého vědomí a svědomí o čemkoli. Razantní krok byl učiněn, devítičlenná většina projevila svou vůli i zodpovědnost. Čekají ji další kroky. Je přece nabíledni, že za své činy neseme odpovědnost i následky.



V textu použity myšlenky a citace Haškova Díla Osudy dobrého vojáka Švejka za světové války, Slunovrat, 1987, 1. kap.



Dagmar Rückerová, zastupitelka Vimperk