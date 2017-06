Studenti koncertovali a recitovali v aule gymnázia

Prachatice - V aule prachatického Gymnázia připravili studenti VOŠ sociální a Střední pedagogické školy z Prachatic, svěřenci Venety Marešové, a hosté nevšední hudební, pěvecký a recitační zážitek.

Pestrý program koncertu byl sestaven od lidových písní přes písně moderní až po známé skladby vážné hudby. O první minuty slavnostního podvečera se úvodním slovem postarala sama organizátorka Petra Kůsová, která ví, jak naladit publikum a zajistit správnou atmosféru. Poté se sál zaplnil libozvučnými tóny komorního souboru Maraveja vedený novou sbormistryní Stanislavou Machovcovou.



Diváci si vychutnali klavírní přednes Claire de Lune absolventky SPgŠ Lucie Mrázové, sametový hlas pěvce Pavla Krátkého, Sonátu J. CH. Schulze v podání sehraného dua příčných fléten Kateřiny Weissové a Simony Vacuškové a o chvíli později S. Vacušková vystoupila i jako recitátorka textu „O jedné z mých lásek“ od nyní již bývalého žáka Matěje Miškovského. Netrpělivě očekávaný rozverný Šesttet Maritny Pivoňkové zazpíval například lidovou Ha ty svatyj Vavřenečku v úpravě Františka Jančíka. Na akci nechyběla ani mladá akordeonistka Dagmar Chalupová, která Idiarenou a Písní krokodýla Geni všechny nabila pozitivní energií a okouzlila svým talentem. Největší pozornosti a přízně publika se ovšem dočkal pěvecký sbor Fontána, který skladbou Let the sunshine z muzikálu Hair přivedl diváky doslova do varu.



Závěr koncertu patřil triu Gabriela Fatková, Marcela Haspeklová a Petra Kůsová, které bulharskou písní dojemně vyjádřily poděkování a vzdali hold odvedené práci Venety Marešové pocházející z bulharské Sofie.



To, že jedna melodie může říci více než tisíc slov a být zdrojem vynikající zábavy, ukázali hudebníci všem zúčastněným a doufáme, že tento koncert napevno zakotví v kalendáři předprázdninových kulturních akcí. Eva Nováková