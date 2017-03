Středeční nehody: Cyklista spadl z motokola, střet aut skončil zraněním

Jižní Čechy - Na jihu Čech policisté ve středu od dopoledních hodin šetří hned několik nehod.

Ilustrační fotoFoto: Deník / Fuchs Miroslav



Asi nejzávažnější byla nehoda u Tvrzic na Prachaticku, kde se střetla dvě osobní auta. Podle policejních informací se jedná o nehodu se zraněním osob. Vyšetřování nehody by mělo skončit až po poledni. Na místo byla povolána i letecká záchranná služba. Další podrobnosti zatím nejsou k dispozici.



Na Českokrumlovsku v serpentinách u Netřebic havaroval jezdec na motokole. Podle policejní mluvčí Lenky Pokorné cyklista narazil do svodidel a zranil se. "Nakonec nežádal o lékařské ošetření," uvedla s tím, že šetření nehody ukázalo vliv alkoholu. "Cyklista nadýchal přes dvě promile," dodala. .



Další nehoda se stala mezi Českým Krumlovem a Větřním. "Vozidlo skončilo na boku a dopravu řídí policisté," zmínila Lenka Pokorná. Dopravní komplikace se očekávají zhruba do 13.45 hodin.



Problémy lze očekávat po nehodě dvou osobních aut také v ulici Kaštanovka v Písku - místní části Hradiště. Nehoda se obešla bez zranění, ale vzhledem k hustému provozu lze počítat se zdržením.



Dvě havarovaná vozidla jsou také na náměstí J. A. Komenského v Blatné na Strakonicku. Nehoda je bez zranění.