Strážníkům hlídá záda nová kamera

Prachaticko - Vimperští strážníci mají doslova krytá záda. Jejich zásahy totiž snímá jak kamera ve služebním vozidle, tak i na jejich uniformě. Jen těžko je tak může někdo křivě obvinit třeba z nepřiměřeného zásahu.

Ilustrační foto.Foto: Deník/archiv



Podle Petera Macorlíka, vrchního strážníka vimperské městské policie (MP) rozhodně nešlo o žádné velké investice. „Ve vozidle máme přední i zadní kameru, která snímá i zvuk a umí noční záznam,“ popsal. Kamera vyšla na necelých pět tisíc. Další zařízení na uniformu strážníků, které má i obrazovku, stálo zhruba tři tisíce korun. Prachatičtí strážníci mohou o takových zařízeních jen snít.

„Musím říci, že to má hlavně preventivní dopad. Nestalo se nám zatím, že bychom museli záznam použít z toho důvodu, že by si někdo na strážníky stěžoval,“ uvedl Peter Macorlík.

Podle jeho slov mají strážníci ke kameře, kterou mají přímo na uniformě, k dispozici i display, na kterém si mohou případně okamžitě záznam na místě přehrát. „Nahrazujeme postupně staré kamery, které na uniformách měli. Zmíněná kamera je první tohoto typu, kterou jsme pořídili,“ doplnil.

Bez kamer vyjíždějí do terénu prachatičtí strážníci. Ti je v současné době nemají ani ve služebním vozidle, ani na uniformách. Podle Blanky Rokůskové z prachatické městské policie mají ale standardně strážníci k dispozici zvukové nahrávací zařízení, které mohou použít.

Anketa: Mají kamery pro policii smysl?



Ivana Šanderová

Prachatice

Model, který mají vimperští strážníci, se mi líbí. Rozhodně to může pomoci v konfliktních situacích, mají v podstatě důkazní materiál. Rozhodně si myslím, že podobný systém by se mohl vyplatit i v případě strážníků v Prachaticích.

Darina Hodinová

Strunkovice nad Blanicí

Rozhodně si myslím, že je výborný nápad, že strážníci ve Vimperku něco takového mají. Když to vezmu kolem a kolem, tak v autě už má kameru dneska kde kdo, aby měl případně důkazní materiál při nehodě. Takže u strážníků to schvaluji.

Otázka pro starostu Martina Malého

Zvažuje město Prachatice, že by vybavilo strážníky městské policie kamerami?

Požadavek ze strany městské policie na vybavení kamerami jsme neměli, ale je to námět k zamyšlení. Rozhodně věřím, že by to mohlo zprůhlednit konfliktní situace, které musejí strážníci řešit. Stejně tak to má psychologický efekt na ty, s nimiž musejí jednat. Museli bychom vyhodnotit, v jakých konkrétních situacích by to pomohlo a v jakých by to bylo pro změnu zbytečné.