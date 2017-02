Stovky vosích hnízd v jehlanu vytvořily český rekord

Prachatice /FOTOGALERIE, VIDEO/ – Deset studentů, celá řada žáků základních škol, učitelé nebo třeba režisér Zdeněk Troška. Ti všichni se ve čtvrtek 2. února podíleli na stavbě největšího vosího hnízda v České republice. To vzniklo v prachatickém pracovišti Střední školy Vimperk. Celkem 2673 běžných hnízd skončilo na připravené konstrukci jehlanového tvaru. To poslední, o něco větší než bývá na vánočním stole obvyklé, položil režisér Zdeněk Troška.

Do prachatické školní jídelny pozvalo vedení školy zástupce Agentury Dobrý den z Pelhřimova, kteří dohlíželi na počet jednotlivých kousků v obřím vosím hnízdě. Následně zkonstatovali, že je opravdu největší v republice. Přesný počet malých vosích hnízd, průměr i výšku zapsali do potřebných formulářů. Budoucí kuchaři a číšníci, na které v kuchyni dohlíží Antonín Olah, vedoucí učitel odborného výcviku, i vedení Střední školy a Základní školy Vimperk čekají, až jim dorazí vystavený certifikát o vytvořeném českém rekordu. Jejich úsilí se objeví také v České knize rekordů. „Rekord se povedl, protože o podobný se zatím nikdo nepokusil, takže nebylo s kým soupeřit. Pro každého dalšího to bude horší. Možná příští rok i pro nás," smál se Antonín Olah.



Studenti oboru kuchař číšník vosí hnízda vyráběli tři dny ve vimperské školní restauraci sv. Rafael. U samotného skládání do konstrukce asistovalo jen pár z nich. Jednou ze „skladačů" byla také Pavlína Lošková. Ona sama jich vyrobila asi třicet a ty si také do konstrukce nasázela. Vosí hnízdo vystavěli studenti školy při příležitosti akce Řemeslo má zlaté dno, což byl vlastně Den otevřených dveří pro žáky osmých a devátých tříd základních škol, kteří se rozhodují o svém budoucím povolání. Také oni dostali šanci přiložit ruku k dílu, mohli vyrobit i položit do rekordu vlastnoručně vyrobené cukroví, čímž si vlastně vyzkoušeli něco z praxe. „Těsto jsme zadělali ve škole a většinu hnízd vyrobili naši žáci. Podle správné receptury by mělo do těsta přijít čtyři litry rumu, ale protože jsme na půdě školy a vosí hnízda ochutnávají i děti, recepturu jsem upravil," vysvětlil Antonín Olah. Na vosí hnízda spotřebovali autoři padesát šest kilogramů těsta, v náplni skončilo osm litrů mléka. Konstrukci pak vyrobili Antonín Olah a Josef Frnka.



Pozvání do Prachatic přijal režisér Zdeněk Troška prý moc rád. Zúčastnit se rekordu je čest. „A navíc se tu vařilo. A nutno říci, že dobře vařilo," pochválil studenty režisér. Z akce jako takové byl doslova nadšený. „Bylo to úžasné, vážně úžasné. Kdyby se to opakovalo každý týden, byl bych nadšený," smál se.



Režisér Zdeněk Troška sám vyrobil dvě vosí hnízda. Jedno skončilo na jehlanu jako poslední kousek do tisícové skládanky, další podle svých slov snědl. „Chybělo mi v nich více rumu, ale tím, že jsme ve škole, chápu, že je ho tam méně. Doma si dělám hnízda s více rumem," neztrácel humor. Nejraději má známý režisér pravý marcipán. „Musí to být ale pravý marcipán, vadí mi, když přijdu někam, kde mají marcipánový dort a nakonec se ukáže, že je to fondán. To je jako když koušete sádru," popsal a nezapomněl přidat vlastní zkušenost s fondánem. „Byl jsem jednou na takové svatbě. Měli tam poschoďový dort. Nádherný, byly na něm holubice, růže, marcipánem obalené. Tak jsem se těšil, jak ochutnám. Uřízli mi kus velikánský, ne trošku, ale pro pana Trošku hodně. Tak jsem do toho kousl a ona to byla ta sádra. Plnou pusu, sníst to musím, říkal jsem si, co s tím budu dělat, když na talíři mám ještě takový kus. Tak jsem s tím talířem šel a v tom momentě jsem zakopl a ono to spadlo do kopřiv," vyprávěl.



A co se stalo se stovkami vosích hnízd, které tvořily to obrovské a rekordní? Snědli ho ti, kdo přišli na Den otevřených dveří do prachatického pracoviště školy. Každý, jenž vydržel do konce jeho fotografování, odcházel domů s červenou krabičkou s vosími hnízdy. A nutno podotknout, že vosí hnízda z dílny budoucích kuchařů vimperské školy byla opravdu vynikající a voněla na celou školu.