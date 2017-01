Stipendia učňům poskytují kraj i firmy

Jižní Čechy - Zvýšení zájmu o učební obory, jejichž absolventů je na trhu práce nedostatek, je cílem stipendijního motivačního programu Jihočeského kraje.

Burza škol.Foto: Deník/Stanislava Koblihová

Jihočeský hejtman Jiří Zimola připomíná, že žáci jsou podporováni po celou dobu studia v případě, že splňují dané podmínky. Ty se týkají především prospěchu. „Celkově si žák může přijít na 27 tisíc korun, což určitě není málo," upřesnil hejtman.

Toto opatření v kombinaci s dalšími, mezi něž patří například krajem nastartovaná spolupráce středních škol se zaměstnavateli, má podle Jiřího Zimoly pozitivní efekt. „Mohu říci, že naše práce se projevuje, protože i v aktuálním školním roce máme více žáků v technicky zaměřených oborech," doplnil.

PŘÍSPĚVEK OD DRAH

Ve Střední škole v Českých Velenicích mají na stipendium poskytované Jihočeským krajem všichni žáci podporovaných oborů. „Nesmí mít ale neomluvenou absenci a nesmějí propadat," upozornila ředitelka Milena Elsterová.

V oboru nástrojař Magny Cartech navíc žáci dostávají stipendium i od partnerské firmy, která studentům následně nabízí i zaměstnání. „Jsme také partnerskou školou Českých drah, které kvůli budoucímu očekávanému nedostatku strojvedoucích poskytují výběrové stipendium některým žákům z příslušného oboru," zmínila ředitelka.

Zájemci o toto stipendium procházejí výběrovým řízením, píší motivační dopis a musejí absolvovat i zdravotní prohlídku. Letos na tuto formu podpory dosáhlo pět žáků. Ti získají měsíční příspěvek 1500 korun, ale také jízdné vlakem zdarma, příspěvek na ubytování a na studijní pomůcky.

Stipendia využívají i studenti střední školy COP v Sezimově Ústí. „Poskytuje je zřizovatel školy, tedy Jihočeský kraj, ale i zaměstnavatelé. V našem případě Kovosvit a Motor Jikov. Vytipují si žáky podle svých požadavků na učební obory a nasmlouvají si s nimi výši stipendií," upřesnil ředitel František Kamlach.

Kritériem je prospěch a docházka. Stipendia od kraje dosahují maximální výše 1000 korun měsíčně, odstupňovány jsou podle ročníku, do kterého učeň chodí. Učeň může za tři roky školní docházky získat až 19 tisíc korun. V případě, že ukončí školu s vyznamenáním, získá jednorázovou částku 8000 korun. Stipendium od zaměstnavatele je možné dostávat souběžně s krajským. Zde se zaměstnavatelé rozhodují podle svých potřeb na budoucí zaměstnance. Částka se pohybuje od 500 až do 2000 korun. Všechny peníze dostanou do ruky přímo učni.

„Stipendia poskytují firmy našim studentům v rozmezí od 1000 korun v prvním ročníku do 1700 korun měsíčně," říká Milan Timko, ředitel Střední odborné školy strojní a elektrotechnické ve Velešíně. „Osvědčuje se to jak firmám, tak žákům, ale i škole, protože žáci jsou motivovaní k co nejlepším výkonům a výsledkům," dodává.

V písecké SOŠ a SOU jsou už stipendia od firem minulostí. „Dříve jsme spolupracovali s firmou Kočí, která vyplácela stipendia učňům v oboru zedník nejprve od prvního ročníku a později od druhého. Měla s učni uzavřenou smlouvu, ve které se zavázali, že pak u ní budou pracovat," uvedl zástupce ředitele SOŠ a SOU Písek Zdeněk Kalinovský. Důvodem ukončení spolupráce byla krize ve stavebnictví. V současnosti ve škole využívají stipendijní programy Jihočeského kraje pro obory tesař, zedník, klempíř a pokrývač.

PODPORA I TEXTILÁKŮM

Krajem podporovaný stipendijní program má také Vyšší odborná škola, Střední průmyslová škola a Střední odborná škola řemesel a služeb Strakonice. Celkem tam stipendium pobírá zhruba stovka žáků. Jak uvedl zástupce ředitele Petr Štěch, jedná se o technické obory jako obráběč kovů, nástrojař, zámečník a zedník. „Od Nového roku k nim přibyl nově také obor výrobce textilií," vysvětlil.

Základní stipendium je v prvním ročníku 500, ve druhém 600 a ve třetím 800 korun, k tomu ještě jednorázové prémie například za vyznamenání na vysvědčení. „V loňském roce byl největší zájem o obor zámečník, to se ale rok od roku mění. Stipendia mají omezující podmínky, například o něj přijdou ti žáci, kteří mají neomluvené absence," dodal Petr Štěch.