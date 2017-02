"Stavět nový hospic na jihu Čech není potřeba," říká Robert Huneš

Prachatice - Hospic sv. Jana N. Neumanna v Prachaticích plně stačí pro potřeby takových lůžek v Jihočeském kraji. Říká to Robert Huneš, prezident Asociace poskytovatelů hospicové paliativní péče a ředitel prachatického hospicu.

Hospic sv. Jana N. Neumanna v Prachaticích, ilustrační fotoFoto: Deník/Miroslav Fuchs

Podle jeho slov tak snahy o vybudování hospicu v Českých Budějovicích s odůvodněním potřeby dalších lůžek, nestojí na reálném základě. „V Prachaticích kapacita pro kraj zcela postačuje, dle mezinárodních zkušeností i našich v ČR, tento pohled sdílí i ministr zdravotnictví. Dokládá to fakt, že v jiných krajích je situace obdobná, hospice rovněž nejsou plně obsazené," vysvětlil.



V Prachaticích boku hospice stojí i centrum pro osoby s alzheimerovou chorobou. Tady je ohledně lůžek situace jiná, pokud by v kraji vyrostla tři další taková zařízení, nebude to stále dost.



„Na lůžka v Domově matky Vojtěchy v Prachaticích máme dlouhý pořadník, oproti tomu, v Hospicu sv. J. N. Neumanna dokážeme umístit žadatele, pokud pokud je správně indikován, takřka okamžitě," říká ředitel obou zařízení Robert Huneš v odpovědi na otázku, zda je reálná potřeba výstavby dalšího hospicového zařízení v Českých Budějovicích. „Jediná oblast, kde hospicová lůžka chybí, je oblast Karlovarska a Vysočiny, kde se ale začíná s jejich výstavbou," říká k reálným číslům.



Argumentace, že lidé by chtěli méně dojíždět, jsou podle Roberta Huneše opět nepodložené. „Bydlím ve Vodňanech a chtěl bych špičkovou kliniku ve Vodňanech. Ale protože vím, že je v Českých Budějovicích, nebudu psát petice. Co by měli říkat lidé z Milevska, Blatné, kteří to mají do Českých Budějovic hodinu cesty," diví se. Slova o nedostupnosti pak nazývá doslova manipulací. „Který cynik chce tvrdit, že když mu umírá maminka, což se děje jen jednou za život a repríza není možná, není ochoten za maminkou dojet za špičkovou péčí do Prachatic? A podobně, kdo není ochoten dojet na straně druhé za tatínkem, který potřebuje špičkovou péči na kardiochirurgii v Českých Budějovicích? Tak zvaná nedostupnost je nepoctivý manipulativní argument," zlobí se.



Česká republika má po Velké Británii nejhustší síť hospicových lůžek v Evropě. Výstavbu dalšího hospice proto odmítá s tím, že je to myšlenka nerentabilní, neekonomická a především objektivně nepotřebná a odborně nepodložená. „Vadí mi, když slyším některé lži, které mají posílit argumentaci pro jeho výstavbu," říká Robert Huneš.