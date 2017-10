Správa parku uzavřela turistické trasy, odklízí polomy ze srpna

Stožecko - Od pondělí 2. října platí zákaz vstupu na vybrané turistické trasy v okolí Schwarzenberského kanálu na Stožecku.

Národní park Šumava, ilustrační fotoFoto: Deník/Miroslav Fuchs

Deník o tom informoval Jan Dvořák, mluvčí Správy Národního parku Šumava. Podle jeho slov je důvodem zákazu likvidace následků bouře, která se touto oblastí přehnala na konci srpna. „Nechtěli jsme narušit závěr turistické sezóny více, než bylo nutné a tak jsme naplánovali zpracování a odvoz polomového dříví ve zvýšené míře až na začátek října,“ vysvětlil Jan Dvořák.

Lesníci musejí zpracovat a odvézt více než padesát tisíc kubíků dřeva, ideálně do doby, než cesty zapadají sněhem. "To s sebou přináší velmi intenzivní provoz na některých turistických trasách, kudy budou kamiony odvážet dřevo,“ doplnil náměstek ředitele Správy Národního parku Šumava Jan Kozel. Až do konce října stále platí uzavírka Medvědí stezky a Hraniční stezky a také vstup do lesních porostů mimo značené cesty. "Omlouváme se za tato omezení, která jsou nutná především z důvodu bezpečnosti samotných návštěvníků a žádáme všechny, aby je respektovali," uzavřel mluvčí národního parku.

Trasy, které jsou na Stožecku uzavřené.Autor: Mapu poskytl Jan Dvořák, mluvčí NP Šumava

Až do konce letošního roku uzavřeny turistické cesty:

Jelení Vrchy – Raškov

Rosenauerova kaplička – Jezerní smyk – Falešný metr - U buku – Říjiště

Říjiště – Chornice

Jelení Vrchy –Smolná Pec (Medvědí cesta)