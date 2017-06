Šplhání a překážky. Hasiči v kraji poměřili své síly

Jindřichův Hradec – Výstup na věž, sto metrů překážek, štafeta s překážkami a požární útok.

Ve čtyřech disciplínách se celý pátek utkávalo sedm jihočeských družstev z hasičů – každé reprezentovalo jeden okres. Každý tým tvoří deset závodníků. Na věž se šplhalo na hasičské stanici, ostatní disciplíny se pak odehrávaly na stadionu na sídlišti Vajgar.



O tom, co jednotlivé disciplíny představují a hasičům přinášejí, mluvil ředitel hradeckého územního odboru Lukáš Janko. „Je to celé především o tréninku fyzičky. Při šplhání na věž se trénuje koordinace a zároveň se hasiči zbavují strachu z výšek. Při běhu s překážkami simulují spojování a nesení hadic při opravdovém požáru, trénují také balanci. U štafety se zase soustředí na spolupráci a požární útok je imitací požáru jako takového,“ vysvětlil.



"Výkony jednotlivých závodníků se započítávají co celkového hodnocení družstev. Kromě tohoto jsou v průběhu sportovního klání hodnoceni i samostatně jednotlivci. Mají však možnost prezentovat se jen do dvou disciplín - do výstupu na cvičnou věž a do běhu na 100 metrů s překážkami," uvedla krajská mluvčí hasičů Vendula Matějů.

Hlavním cílem je dostat se na republikové mistrovství





Na otázky Deníku odpovídal Martin Hrádek, trenér jihočeského reprezentačního družstva hasičů a také velitel čety na směně C na územním odboru v Jindřichově Hradci.



Jak často se krajské reprezentační družstvo schází a trénuje?

Máme soustředění každý měsíc, pokaždé na jeden nebo dva dny. Převážná část členů reprezentačního družstva je z Jindřichova Hradce. Tato krajská soutěž pro ně je, když to trochu přeženu, spíš jenom tréninkem. Všichni členové by se měli dostat na republikové mistrovství, pokud se nestanou nějaké zásadní chyby.



Jaká je cesta, které vede na zmiňované mistrovství České republiky v požárním sportu?

Na mistrovství kraj reprezentuje nejlepší družstvo, nebo přesněji řečeno krajský výběr z družstev. Mistrovství se každoročně koná v jiném městě republiky. A právě k účasti na něm směruje naše veškerá celoroční příprava. Tedy směřuje k tomu, abychom dobře reprezentovali kraj na vrcholu požárního sportu.



Která ze čtyř disciplín baví nejvíc vás osobně?

Mojí srdeční záležitostí je rozhodně stovka, tedy běh na sto metrů s překážkami.