Šoféři autobusů tvrdí: Někteří řidiči osobních aut na úzké objížďce riskují

Němčice – Ve čtvrtek 22. června zablokoval silnici za obcí Podeřiště na momentálně hlavním tahu do Českých Budějovic kamion.

Oprava silnice z Němčic do Češnovic.Foto: Deník / Vandlíčková Jana

Jeho řidič tak reagoval na zřejmě rychle jedoucí kamion, který se vyřítil v protisměru. Silnici, která je až do 17. prosince objízdnou trasou do krajské metropole, nehoda zablokovala na celé dopoledne.

Hlavní tah silnice od Němčic do Češnovic prochází rozsáhlou rekonstrukcí. Společnost Eurovia postaví vlastně silnici úplně novou. Má na to i s pátkem 30. června 171 dnů.

Největší problém tak mají hlavně řidiči kamionů. Právě ti musejí v Netolicích odbočit vlevo do Podeřiště a napojit se na hlavní tah od Vodňan u Nové Hospody. Vozovka přes Podeřiště je užší než opravovaná silnice druhé třídy na Češnovice. „Vyhnou se, ale musejí jet velmi pomalu,“ zhodnotil Martin Grožaj z prachatické Správy a údržby silnic.

V ohrožení jsou také autobusy, kterých z Prachatic do Českých Budějovic využívají desítky lidí. Výhodou prý jsou blížící se prázdniny. Nebudou jezdit studentské autobusy. I tak ale řidiči autobusů zvládají cestu bez větších potíží. Že by se na silnici autobus při vyhýbání nevešel, se podle šoféra autobusu Václava Kouřima nestává. Trochu nervozity ale cítil šofér Radek David, který se vydal na linku Prachatice – České Budějovice poprvé minulý týden. „Kolegové mě varovali, že je cesta místy úzká, jsem na to připravený,“ popsal Radek David.

Václav Kouřim upřesnil, že je důležité být ve střehu víc než jindy. „Stává se, že hlavně řidiči osobních aut dost riskují a i na takhle úzkých cestách předjíždějí,“ zhodnotil před výjezdem na linku Václav Kouřim.