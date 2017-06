Šofér Milan Vácha se pro volant už narodil

Vimperk - Milan Vácha, vimperský řidič autobusu, jezdí nejen na českých silnicích od mládí.

Před pár dny mu jeho autobusový tachometr naměřil milion a půl kilometrů bez nehody. Je to řidič, který nejraději jezdí šumavské trasy, ale křížem krážem má projetou celou republiku. „Kdyby mě práce za volantem nebavila, dávno bych ji nedělal. Mám ji ale rád,“ uvedl skromně.

Pavel Mandák, vimperský dispečer, ujistil, že řidič Milan Vácha v podstatě převzal žezlo po svém otci. „To byl také náš řidič a strávil u nás celý život,“ vzpomněl. Podle Milana Váchy se v otcových šlépějích vydal jako jediný ze čtyř sourozenců. „Začínal jsem doslova od píky, na nákladním automobilu. To bylo roce 1986,“ zavzpomínal.S linkovým autobusem jezdí od roku 1991. „A pevně věřím, že se tu znovu sejdeme u další oslavy,“ řekl Pavel Mandák.

„Říkat, kde jsou lepší cestující, to asi nejde. Je to o lidech,“ myslí si. Přesto však chválí ty, kteří se v autobusu chovají slušně. „Nejde o to, že by mi vadilo autobus uklízet, to k mé práci patří, ale třeba rozřezané sedačky mi vadí,“ řekl.