Snížení nájemného v Prachaticích není na pořadu dne

Prachatice - S návrhem na snížení nájemného v městských bytech zastupitel Robert Zeman (Pro PT) při jednání zastupitelů neuspěl. Pro snížení byli jen tři z osmnácti přítomných zastupitelů. Patnáct se drželo hlasování.

Ilustrační fotoFoto: Deník/Miroslav Fuchs

Podle Roberta Zemana je nájemné v Prachaticích, které je stanoveno na 53,49 korun za metr čtvereční, vysoké. „Ze statistik, k nimž jsem získal podklady od jednatele Městské správy domů a bytů, přibylo dluhů,“ vysvětlil a navrhoval snížení na 35 Kč za metr a měsíc.



O snížení nechtěli slyšet ani zástupci ČSSD, kteří měli snížení nájmů jako jeden z bodů volebního programu. „Se zvýšením nájmů jsme nesouhlasili. Dnes je ale situace jiná. Z analýz jasně vyplývá, že peníze z nájmů jdou do oprav,“ řekla Jana Krejsová (ČSSD). Jan Toncar (ČSSD) kolegy zastupitele ujistil, že výše nájemného už obyvatele města nezajímá. Podle starosty Martina Malého dnes ze střednědobého hlediska město do bytu vkládá větší množství finančních prostředků, než z nájemného vybere. "Investiční dluh z minulosti dodnes není splacen. To ještě bude nějakou dobu trvat," řekl.



Vladimír Lang (Nezávislí) reagoval výčtem cen nájmů od jiných subjektů než je město. „Nabídka bytů od soukromníků je obrovská a ceny mnohem vyšší než ty naše,“ řekl a ujistil, že cena nájemného v malých městech i vesnicích často převyšuje 100 korun za metr čtvereční. Vzpomněl také na dobu před čtyřmi lety, kdy mělo sdružení Pro Prachatice zastoupení v radě města a o snížení nájemného v prachatických městských bytech neusilovalo. "Tehdy navíc bylo volných 113 bytů. Dnes je volných bytů zhruba šedesát," doplnil Vladimír Lang.



Starosta Martin Malý ujistil, že není možné srovnávat platby u městských a družstevních bytů. „Družstevníci jsou spolumajitelé a opravy domů platí navíc,“ oponoval s tím, že kontaktoval zástupce husineckého Stavebního a bytového družstva a zjistil, že "družstevníci" připlácejí nejen na výměny zařízení v bytech, ale také na výměnu oken, či zateplení fasády. "A nemluvím o opravách koupelen nebo výměny radiátorů," doplnil starosta. Podle něj by bylo zajímavé získat názor od přibližně osmdesáti procent lidí, kteří nebydlí v městském bytě. "Co by oni řekli na to, že s jejich majetkem bychom zacházeli tak, že nájem snížíme na méně než polovinu tržního nájemného.Myslím že bychom mohli očekávat možná i trestní oznámení," myslí si Martin Malý a dodává, že i tihle obyvatelé města jsou defacto spolumajitelé těchto bytů, protože patří městu Prachatice, kde oni žijí.



Výši ceny nájemného podle Jana Bauera (ODS) může vyřešit i prodej bytů do osobního vlastnictví, právě zástupci ODS chtěli městské byty prodat už v minulosti. Jan Bauer upozornil, že čtrnáct stovek bytů ve vlastnictví města je moc. "Také ostatní města bytový fond prodávají. Nechávají si jen minimum bytů," popsal situaci jinde a vyzval vedení města: „Spíš vytipujte byty a prodejte je nájemníkům.“ S prodejem bytů starosta Martin Malý nemá problém. Byty by se ale musely prodat za odhadní ceny. "Prodávat byty můžeme, ovšem musíme se chovat jako řádný hospodář, řídit se zákonem a byty prodat za cenu v místě a čase obvyklou, tedy cenu tržní. Odhaduji, že to může být něco kolem milionu korun za byt tři plus jedna. Na rovinu říkám, že další podmínkou je to, že se musejí prodat všechny byty v domě. Ujišťuji, že pokud za námi přijdou nájemníci jednoho čísla popisného s tím, že si všichni chtějí byty, jež mají od města pronajaté, odkoupit za odhadní cenu, uděláme všechno proto, aby se prodej uskutečnil," řekl starosta pro Prachatický deník.