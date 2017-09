Slavný rodák má svou galerii

Prachatice - Poprvé byla při akci Dny evropského dědictví zpřístupněna Galerie Jana Nepomuka Neumanna v klášteře sv. Karla Boromejského.

„Netušila jsem, jak velký zájem veřejnosti o klášter bude,“ uvedla v sobotu po poledni sestra Pavla, která návštěvníky po objektu provázela.

"Klášter je čerstvě po rekonstrukci a budou zde tři galerie. Stálá expozice bude věnována Janu Neumannovi, další Galerie Sudet by měla vyjadřovat smíření, třetí je pak Galerie Matky Vojtěchy, která zde působila,“ shrnula sestra s tím, že by si všichni přáli, aby byly galerie co nejdříve zpřístupněny veřejnosti. „Na prohlídku kláštera jsme se se ženou těšili, je to nádhera,“ dodal Miloslav Hanuš.

Dny evropského dědictví mají v Prachaticích svou dlouholetou tradici a místní lidé opět potvrdili, že je památky zajímají.

Celkem mohli navštívit osmnáct cílů, které byly o víkendu otevřeny, a to zcela zdarma. Prachatické muzeum, Muzeum loutky a cirkusu, věž kostela sv. Jakuba, Galerie Neumannka a další objekty, to jsou tradiční cíle, kam každoročně míří na stovky návštěvníků. Vůbec poprvé však byla otevřena Galerie Jana Nepomuka Neumanna v klášteře sv. Karla Boromejského. „Sledoval jsem prakticky celou rekonstrukci kláštera a s manželkou jsme tam v sobotu vyrazili. Je to krásně udělané,“ uvedl Václav Hesoun z Prachatic.

Návštěvníci kláštera si vesměs pochvalovali zajímavé povídání o životě Jana Neumanna, které si v jeho rodném pokoji, který je nyní modlitebnou, připravila sestra Pavla.