Skvělá trať a hned dvě stříbrné medaile najednou

České Žleby (FOTOGALERIE) - Na výborně připravené trati se v sobotu jel druhý závod Bázumského poháru 2017.

Trať opět postavil Jiří Tairich ze SKI klubu Šumava Volary. Měla 20 náročných branek s technickou pasáží v závěru a prověřila závodníky po všech stránkách. Všech 63 závodníků ukázalo, že letos již něco odjeli a předvedli skvělé výkony ve středním oblouku.

Poděkování za úspěšný průběh závodu a pěkné ceny patří především domácím pořadatelům, starostce Stožce Drahomíře Stanžovské, domácím pořadatelům, SKI Klubu Šumava Volary za měření závodu a úpravu trati, kterou pan František Pufr s rolbou připravil na jedničku. V Českých Žlebech byl vyhlášen i závod roku 2016 a celkovou vítězkou uplynulého ročníku se stala Marie Korandová, která obhájila a zároveň vyhrála pohár po čtvrté.

Vítězové závodu v Českých Žlebech Tereza Divišová (České Žleby), Jakub Hartman (Strážný), Ludmila Kozlová (Prachatice), Petr Cabejšek (Praha), Michaela Šulecová (Prachatice), Vojtěch Oswald (Pěkná), Marie Korandová (Stožec) a Josef Popadič (Strážný). Raritou sobotního dění jsou dva naprosto stejné časy chlapců Jakuba Valíčka a Aleše Sochora, kteří dojeli ve stejném čase 78,45 a tak se v sobotu udělovaly hned dvě stříbrné medaile.



Závody Bázumského poháru získávají stále větší oblibu nejen mezi závodníky z regionu, ale i mezi návštěvníky ze sousedních okresů a krajů, kteří jsou v době konání u nás na jarních prázdninách. Nyní je novinkou i to, že děti si to mezi sebou řeknou a zvou své kamarády na závody a jsou rády za to, když společně s nimi poměří síly.

A na závěr pár střípků ze závodů:

"V prvním kole to bylo nic moc a v druhém už to šlo za dnešní i celkové vítězství jsem ráda a díky holkám, že si s nimi tak parádně zajezdím. Za celkové vítězství jsem moc ráda a díky všem za pěkný závod," pochvalovala si Maruška Korandová.



Radost udělal sobotní závod také trenérovi lyžařů z Pěkné: "Parádní závod a nám to dnes jede, trénujeme s dětmi doma i na Hochfichtu a dnes mi udělaly radost."



Mikuláš Pirník z Prahy byl rád, že si mohl zazávodit. "Jsem rád, že jsem mohl jet závod. Bylo to moc pěkný a líbilo se mi tady. Třetí místo je pro mě fakt super."



A jak hodnitila závod nejmladší závodnice a vítězka Terezka Divišová? "Moc se mi to líbilo a jsem ráda, že jsem vyhrála."

„Dnes to byl opravdu těžký závod, to co na nás čekalo v závěru bylo opravdu těžký, ale super. Pro mě to byla nejtěžší trať, co závod jezdím," podělil se o zážitky ze závodu Adam Kříž.

Bázumský pohár pokračuje třetím závodem 25. února ve Strážném.

Ladislav Beran