Školky se střídají, rodiče nezůstanou bez pomoci ani o prázdninách

Prachaticko - Prachatické mateřinky až na jednu zavřou. Rodiče se bát nemusejí, míst je dost.

Ilustrační fotoFoto: Deník/Leona Fröhlichová

Vstříc si vycházejí podle Zdeňka Kuncla, vedoucího odboru školství, kultury a cestovního ruchu, si vycházejí ředitelky vimperských mateřských škol v době letních prázdnin. Je jasné, že v létě není možné všechny třídy naplnit. Děti odjíždějí na dovolené a k prarodičům. „Ředitelky školek se domlouvají mezi sebou, kdy které pracoviště uzavřou. Praxe je ale taková, že vždy zajistí, aby alespoň jedna mateřinka byla v provozu a přijala i děti z druhé školky," vysvětlil.

Letos padla karta na školku v České ulici

Bez jednoho týdne celé letní prázdniny zůstanou zavřené prachatické Mateřské školy. Jediná školka, která zůstane otevřená po celé léto, je v České ulici. Podle slov Heleny Turkové Kubátové, ředitelky Mateřské školy Prachatice, praxe ukázala, že o prázdninách chodí jen takový počet dětí, který naplní jedno pracoviště. „Jednotlivé mateřinky se proto střídají. Otevřené vždy jedno zůstává," řekla. Rodiče, jejichž děti o prázdninách do školky nechodí, jsou osvobozeni od úhrady školného.

Od poloviny července do 28. srpna zůstane uzavřená mateřinka v Husinci. Podle slov Evy Zemanové, ředitelky Základní a mateřské školy v Husinci, se jedná o zažitý systém, na který jsou rodiče zvyklí.

Prázdninový provoz mateřinek

MŠ Prachatice – Provoz sloučen do MŠ v České ulici

MŠ Netolice – uzavřena od 17.7. do 10.8.

MŠ Vimperk Klostermannova – zcela uzavřena od 10. do 28. července, po zbytek prázdnin provoz v pracovišti Klostermannova

MŠ Vimperk 1. máje – uzavřena od 31. července do 18. srpna

MŠ Volary – Od 3. července do 31. srpna bude provoz mateřských škol sloučen do pracoviště na Sídlišti Míru

MŠ Husinec – Uzavřena od 15. července do 27. srpna

MŠ Vlachovo Březí – Uzavřeno ve dnech 3. až 7. července a 24. července až 6. srpna