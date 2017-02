Školáci z Vodňanky zjišťují, kde jsou doma

Prachatice (FOTOGALERIE) - Program Tady jsme doma probíhá na Vodňance již několik let.

Jeho smyslem je seznámit děti se svými „kořeny", s tím, jak žili naši předkové v minulosti. I obě třídy letošních prvňáčků se do projektu zapojily.

Průvodkyní jim po celou dobu byla Růženka Vinciková. Ta je v adventním čase „příjemně zastavila" v předvánočního shonu a zájemce naučila péct z obřadního těsta čerta, anděla, Mikuláše a Ježíška. Všichni si z příjemného tvůrčího setkání domů odnesli recept, který mohou použít opět příští rok. A tradiční pečení obřadního pečiva jistě nezapadne, možná se bude v rodinách dál udržovat…



Paní Růženka za přišla ještě dvakrát v lednu. Ukázala, jak si vyrobit miminko – sebe - a povídali jsme si v kroužku o svých rodinách. Dozvěděli jsme se nové věci o našich kamarádech. Přinesla také Knížku o mně, do které – až si ji vyrobíme - budeme kreslit a lepit vše, co se týká naší rodiny a její historie. Mít prima rodinu je totiž skvělé. Rodina vás ve všem podporuje, všichni by si měli pomáhat. A to jde pak v životě všechno snáz…



Při další návštěvě paní Růženky si z domova holčičky přinesly svoje panenky, miminka a chlapci medvídky nebo jiné plyšáky. Vzpomínaly jsme, jaké říkanky a hry známe od maminek a dalších členů rodiny. Vařila myšička kašičku, Kovej, kovej, kováříčku, prstíkové říkanky, Zajíček v své jamce, Kolo, kolo mlýnské, Zlatá brána otevřená, Pásla ovečky, Cib, cib, cibulenka, Až já budu velká a mnoho dalších jsme si zahráli, zazpívali a zatančili. Některé děti je od svých maminek znaly. Paní Růženka nás také naučila nespočet něžných ukolébavek, kterými se dříve uspávaly děti. Některé písničky a hry jsme si ještě znovu zahráli a zazpívali druhý den při tělocviku. Třeba si na ně vzpomeneme, až budeme sami rodiči a naše miminko nebude chtít spát…



Poslední příspěvek v projektu TJD v tomto pololetí byl o masopustu. V muzeu české loutky a cirkusu. v den 1. vysvědčení jsme si se třídou vyšli na program „Ztracený masopust". Tuto zábavu i poučení nám zaplatil SPŠ. Dozvěděli jsme se, co to vlastně masopust je, kdy a proč ho naši předkové slavili. Součástí masopustu byla vždy také zábava a karneval. Naučili jsme se masopustní básničku, zahráli jsme si prima hry a nakonec jsme si vyrobili každý svoji masku z papírového pytle. Setkání bylo zajímavé a líbilo se nám. Tímto programem jsme dovršili polovinu náplně projektu Tady jsme doma pro 1. třídu, který nám naše škola umožňuje a který nás seznamuje s tím, jak žili kdysi naši předkové, babičky a dědečkové…



Na další témata se můžeme se těšit i ve druhém pololetí a společně si tak přiblížit tolik zajímavý život v minulosti…



Martina Hromádková a Dagmar Hudeck, tř. učitelky 1. tříd, ZŠ Vodňanská v Prachaticích