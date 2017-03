Školáci vyráběli Krebulky

Prachatice – KreBul, o. p. s. pozvalo na pátek 17. března žáky ze Základní školy Zlatá stezka 387 na tvořivý workshop.

Žáci s paní učitelkou se sešli v Informačním centru pro mládež Prachatice. Povídalo se o tom, čím by chtěli být a jestli doma pomáhají s pečením cukroví či sušenek.



KreBul, o. p. s. v tomto roce slaví 10 let své existence a žákům bylo skoro průměrně také 10 let. Došlo tedy ke krásnému spojení a co už KreBul umí, může naučit jiné. A takto se představilo další projektové pracoviště FOOD.BODY.LIFE – tedy poradna zdravého životního stylu s výrobkem zdravých sušenek „KreBulek“.



Žáci nejdříve nakreslili, co vše je na sušence dobré – tedy čokoláda, rozinky, ovoce, ale protože den předtím četli pohádku O pejskovi a kočičce, objevila se tam houba i kost. Poté si každý mohl vyrobit několik sušenek. Samozřejmě nejdříve správně odvážili množství, vytvarovali placku a pak už jen trouba a časomíra zajistila vše potřebné. Děti si odnášely hotové upečené sušenky, drobnou odměnu a KreBul „získal nový recept“ jako od pejska a kočičky.

Děkujeme za výbornou spolupráci a krásné dopoledne, které jsme mohli strávit společně s dobrovolníky, žáky, paní učitelkou i zaměstnanci v KreBul, o. p. s.

Jiří Gabriel Kučera