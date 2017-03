Skalní fanoušci skiareálu nedbali na počasí

Libínské Sedlo/OBRAZEM/ – Nedělní počasí nepřálo plánům provozovatelů Skiareálu na Libínském Sedle.

I přesto je optimismus nepřešel a svůj plán, že se v neděli v areálu uskuteční karneval, nevzdali. „Bude to asi hodně komorní akce,“ hlásila už dopoledne Jitka Soukupová. To se skutečně potvrdilo, ale každý, kdo do areálu odpoledne dorazil, se bavil a navíc si i pochutnal na připravených dobrotách.

„Vlek jsme spustili a věříme, že jej pustíme i příští víkend,“ poznamenal Petr Ludačka. V týdnu podle jeho vleky puštěné nebudou.