Silnici mezi Vadkovem a Třešňovým Újezdcem uzavřely opravy

Lhenice – Silnici mezi Vadkovem a Třešňovým Újezdcem na Lhenicku v pondělí 3. dubna v šest ráno uzavřela rekonstrukce propustku.

Objízdná trasa podle Marka Kopeckého ze silničního úřadu v Prachaticích vede od Vadkova přes Lhenice a Vodice až do Třešňového Újezdce. Silnice bude uzavřená do konce července. K opravě mostku se připojí obnova více než kilometru povrchu silnice, a to v době od 17. do 23. dubna.



Objízdná trasa je v obou případech stanovena obousměrně a musí ji využívat také linková doprava.