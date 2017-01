Senioři se bavili, přitom se učili

Volary /FOTOGALERIE/ - Plná nových informací, her, zábavy i poučení. Taková byla v pořadí sedmá Akademie 3. věku, kterou ve Volarech pořádala KreBul, o.p.s.

Téměř třicítka posluchačů se zapojila do vzdělávacího cyklu s podtextem: „Přidat léta k životu, přidat život k létům". Během devíti setkání se věnovali nejrůznějším tématům, která pro ně připravili vybraní lektoři. Během setkání si posluchači osvojili informace o SeniorPasech, finanční gramotnosti, kompenzačních pomůckách pro seniory, o lécích a jejich vzájemném působení, prakticky se zapojili v rámci smyslové aktivizace, reflexní terapie, či muzikoterapie.

Když se sejdem v našem klubu (Akademie 3. věku),

žádné strachy, žádné „bu, bu".

Co nám KreBul vybere,

i lektory sežene,

do toho se s chutí vrhneme.

Někdy tvoříme, někdy zpíváme,

jindy jenom posloucháme, zíráme.

Ale nespíme!

Každopádně namáháme mozky, zaháníme nudu,

trénink nám jde k duhu.

Doma, to je samá práce,

žehlení, praní, šití…

Ale tady? To je jiná, samá legrace,

vždy s chutí dáme se do práce.

I tělo si procvičíme,

mnohému se přiučíme.

Je to prima, věřte nám,

příště přidejte se k nám.

My všichni, jak jsme tu,

přidáváme léta k životu.

Volarská akademie má již svou sedmiletou tradici. Posluchači jsou zde vždy velmi vnímaví, komunikativní a velmi dobře spolupracují. Setkání s posluchači ve Volarech je jako balzám na duši. Alespoň tak je vidí lektoři, kteří tento ročník zaštítili: Jiří Gabriel Kučera, Miroslav Gros, Hana Vojtová, Hanka Rabenhauptová, Květa Kadlecová či Dana Pšeničková. Stejné pocity sdílel také Jan Tischler, který jako host na závěrečné akademii zahrál a zazpíval na přání absolventů.

ZDENĚK KREJSA, KreBul, o.p.s.