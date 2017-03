Senioři roztančili Kovárnu

Staré Prachatice /FOTOGALERIE/ - Přesto, že je březen, mají milovníci bálů a plesů stále z čeho vybírat a kdo si vybral country bál Na Kovárně ve Starých Prachaticích, tak určitě neprohloupil.

Místní hostinec se přeměnil na "Saloon" při třetím ročníku country bálu, který pořádal Senior country klub SENSEN Prachatice. Milovníci country rytmů, ale nejen jich, si přišli opravdu na své. Velikou radost udělala pořadatelům návštěva starosty města Prachatice Martina Malého, a tak mohli pořadatelé jemu a městu Prachatice veřejně poděkovat za podporu. Přijeli také milovníci country ze širokého okolí Strakonic, Volar, Wency z Husince, Záblatí, Kratušína, Zvěřetic, Hlásné Lhoty a dalších osad.



Parket byl neustále plný, ale plno bylo i o hudebních přestávkách, které byly vyplněny několika tanečními čísly. Vystoupil nejen pořadatelský klub senzačních seniorů SENSEN, ale také country taneční seskupení Pepy Frnky z Husince, který přivedl skupinu country nadšenců. Ti využili slavnostní atmosféru bálu, aby jim byly veřejně předány certifikáty za to, že úspěšně zvládli základní country taneční kurz.

Vystoupila také skupina s názvem "Nezbední besedníci" pod vedením Marie Kůsové z Kratušína. Ti sice vystoupili v lidovém tónu, ale vlastně dokázali, jak říkal Michal Tučný, že "country je všechno, co mám rád ". Jejich Česká beseda byla excelentní, stejně jako jejich vtipná taneční vložka "Trnky brnky". Na bále se také strhla přestřelka, sice ne pistolnická, ale v podobě přestřelky dražební, kdy licitátorka vyhlásila dražbu selátka a to právě vyvolalo, že se strhl veselý boj mezi dvěma skupinami dražitelů. Tančilo se vše, co kdo uměl, některé tance se učily přímo na parketu a country kapela Husmeni z Husince se opravdu činila, všem tanečníkům nedala v podstatě vydechnout až do rána. Pro pořadatele bylo velkou poctou, když se rozcházející tanečníci loučili "za rok na shledanou".



Zdena Hrůzová