Sedmý ročník Bázumského poháru startuje v Horní Vltavici

Horní Vltavice - V letošním roce se již po sedmé uskuteční závody v obřím slalomu pro neregistrované lyžaře do šestnácti let, jehož pořadatelem je mikroregion Horní Vltava - Boubínsko. První závod se koná v sobotu 28. ledna ve SKI areálu v Horní Vltavici.

Bázumský pohár v Horní Vltavici.Foto: Ladislav Beran

Závod, vznikl ve střediscích Horní Vltavice a Kubova Huť k poměření sil dětí z těchto obcí a okolí. Vymyslel jej Jaroslav Mach, který byl vlekařem v Horní Vltavici společně s ředitelem SKI školy Kubova Huť Jiřím Bartošíkem a oběma starosty těchto obcí Jiřím Fastnerem a Zbyňkem Klosem. První ročník se na sjezdových tratích Nad Kovárnou a Obrovec vydařil a zrodila se myšlenka závodu.

Od druhého ročníku převzal nad závodem pořadatelství mikroregion Horní Vltava - Boubínsko a přistoupila obec Stožec a SKI areál České Žleby s vydatnou pomocí SKI klubu Šumava Volary. Třetí ročník se rozšířil o dva nové SKI areály Kvildu a Strážný, tím se uzavřel počet středisek a Bázumský pohár dostal nový velmi pěkný rozměr. Na Kvildě se závod vydařil, ale nastaly jednak špatné zimy, a také Kvildští po dohodě odstoupili, neboť zde mají přes zimní sezónu mnoho akcí. Závod se proto nevešel do jejich koncepce, což je pochopitelné.

Termíny Bázumského poháru:

28. ledna 2017 Horní Vltavice

11. února 2017 České Žleby

25. února 2017 Strážný

11. března 2017 Kubova Huť.

Mikroregion Horní Vltava - Boubínsko se stal od druhého ročníku pořadatelem s vydatným přispěním předsedkyně Zdeňky Lelkové, co by ředitelky závodů a Ladislava Berana, hlavního rozhodčího. Velká část práce a financování zůstává na obcích, v jejichž areálech se závod uskutečňuje. Zde jednotliví starostové a ředitelé SKI areálů vydatně pomáhají, připravují svahy a zabezpečují ceny v závodech. Velkou pomocí je každoroční stavění tratě Jiřím Tairichem, který má cit pro kategorie dětí i svahy, kde se závodí a on vždy ví, jak to připravit pro cílovou skupinu dětí. Ceny za celkové umístění potom garantuje mikroregion Horní Vltava - Boubínsko. Závod má již své místo v kalendáři a to, že je o něj zájem svědčí vždy poměrně velká účast dětí, která je v průměru šedesát závodníků.



Startovné na všech závodech je 50 Kč a s financováním celkově jsou problémy. V uplynulých letech se podařilo získat dotaci 20 tisíc korun od Jihočeského kraje, za které jsme nakoupili startovní čísla s propagací mikroregionu. Pomáhají ale také další sponzoři.

Pravidelně přispívá také starostka Martina Pospíšilová z Volar. Pro letošní závod se podařilo získat i generálního sponzora, kterým je Městys Strážný.

Absolutní vítězové jednotlivých ročníků:

2011: Jaromír Kříž, Horní Vltavice

2012: Marie Korandová, Stožec

2013: Simona Mikešová, Horní Vltavice

2014: Marie Korandová, Stožec

2015: Matěj Mašek, Volary

2016: bude uzavřen prvním závodem v roce 2017

Vše co se týče letošního ročníku najdou zájemci o závod na oficiálních stránkách Bázumského poháru na facebooku , na stránkách jednotlivých pořadatelských obcí a na stránkách mikroregionu Horní Vltava - Boubínsko.

"Cílem našeho závodu není vychovávat profesionální lyžaře, ale jde o to, aby děti ukázaly, co se na našich regionálních sjezdovkách naučily, poměřili své dovednosti a našly se mezi nimi možná i budoucí závodníci," popsal Ladislav Beran, hlavní rozhodčí.



Zveme zájemce o alpskou disciplínu obřího slalomu na letošní ročník tradičního závodu a přejeme všem hodně zdaru.