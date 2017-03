Rotu prodají nejvyšší nabídce, národní park už ji zná

Kvilda – Devět zájemců by chtělo koupit bývalou rotu ve Kvildě.

Bývalá vojenská rota v kvildě.Foto: Deník/Miroslav Fuchs

Tu vlastní Národní park Šumava. Obálky s nabídkami, které neměly být nižší než 2,1 milionu korun, otevřela Správa NP v pondělí „Sestavili jsme pořadí od nejvyšší nabídky. Nyní budeme informovat účastníky výběrového řízení o jeho výsledku. Následovat bude příprava smlouvy a převod na katastrálním úřadu,“ uvedl Jan Dvořák, tiskový mluvčí národního parku. Pokud vše půjde podle plánu, nový majitel by mohl mít pomyslné klíče od objektu v srdci Šumavy v ruce za dva měsíce. Národní park jako majitel objektu řešil jen výši ceny, nikoliv podnikatelský záměr. „Ten musí být v souladu s právním řádem České republiky a územním plánem obce,“ zkonstatoval Jan Dvořák. Spolu s budovou si majitel koupil také pozemek pod ní.

Záměrů nového majitele se obávají ale Kvildští. „Pro nás byla budova drahá. Obáváme se, jaký záměr s ní bude nový majitel mít. Nechceme tu nový bytový dům nebo hotel,“ vysvětlil Václav Vostradovský, starosta Kvildy. Už pět let pak jednají Kvildští a Národní park o směně pozemků, které se v areálu bývalé roty nacházejí. „Zatím co park řeší cenu tržní, my cenu soudní, což pro nás není výhodné,“ dodal starosta.