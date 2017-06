Robert Zeman: Rozbitých ulic je více, proč lázně?

Prachatice - Oprava cesty na Lázních sv. Markéty, přesněji k vile Helena, tak trochu zvedla ze židlí prachatické zastupitele.

Komunikace, která se bude opravovat, zastupitelé uvolnili peníze.Foto: Deník / Jana Vandlíčková

Mezi rozpočtovými opatřeními se totiž objevila částka 1,7 milionu korun, za kterou by se měla komunikace opravit. „Je opravdu velmi rozbitá,“ vysvětloval prachatický starosta Martin Malý (Nezávislí). To zastupitelé viděli z připravených fotografií. „Proč máme hlasovat o něčem, k čemu nejsou přesné informace. Už je výběrové řízení, kdo seděl v komisi, kolik je přesná částka. Město nemá seznam priorit,“ ptal se Jan Bauer (ODS).

Martin Malý řekl, že město cestu vybralo na základě stížností lidí. „Výběrové řízení zatím není, částka je odhad,“ vysvětlil starosta a dodal, že jiná tak rozbitá komunikace ve městě není. To mu vyvrátil Robert Zeman (Pro Prachatice), když vzpomněl ulici Březanova v areálu bývalých kasáren a ulici U Studánky. „Na tyhle komunikace jsem už upozornil místostarostu a nic se neděje. Je fajn, že cesty opravujeme, ale není to systematické. Jsou místa, kde je pohyb lidí i aut daleko větší a chtělo by je opravit,“ řekl Robert Zeman.

Místostarosta Jan Klimeš (ČSSD) ho ujistil, že do Březanovy ulice je přístup z druhé strany. Jeho slova upřesnil Zdeněk Rubeš z odboru komunálních služeb a dopravy: „V Březanově ulici momentálně prověřujeme stav kanalizace. Také s její opravou počítáme. Nechceme tam položit nový povrch a za pár měsíců kopat kanalizaci.“ Odpověděl také na otázku Jana Bauera, když ho ujistil, že seznam oprav ulic existuje a také se podle něj postupuje.

Peníze na opravu vozovky na lázních zastupitelé uvolnili. Starosta Martin Malý je zároveň ujistil, že nejde o peníze z rezervy města, ale o ty, které se podařilo ušetřit při letošních výběrových řízeních na investiční akce, které město Prachatice provádí, nebo s nimi začne.