Radka Paulová ke schvalování územního plánu Prachatic

Prachatice - Nový územní plán se vytváří od roku 2008 a opravdu velmi rozumím lidem, kteří na jeho schválení po těchto letech čekali, jak na "smilování", neboť celý proces je složitý a zdlouhavý.

Návrh jsem nepodpořila. Vím, že územní plán je důležitý, ale vyplynuly některé skutečnosti, které nebyly fér a tak jako rozumnější mi přišlo zkusit je vypořádat. Jako zásadní vidím rozpor v usneseních zastupitelstva a způsob jak byl tento rozpor vypořádán.

Rokování zastupitelsva bylo bouřlivé a moc mne mrzí, že nakonec to vydadá tak, že se tam jednalo o indiviuální zájmy několika zaniteresovaných lidí, kterým se tímto skoro definitivně zavřela cesta postavit si na svém vlastním pozemku rodinný domek.



Z mého pohledu ovšem šlo i o jinou věc, a tou je přístup k již přijatým a platným dřívějším usnesením zastupitelstva města.



Vůbec nepolemizuji o tom, že nikdy nelze vyhovět všem a stejné je to i v případě územního plánování, ale minimálně by zastupitelsvo města mělo umět vypořádat svá předchozí schválená usnesení.



Takže v čem spatřuji zásadní problém?

V roce 2013 na svém jednání dne 16. září zastupitelstvo města, ve kterém seděla i většina stávajících zastupitelů, projednávalo bod č. 3 - Územní plán Prachatice - informace o výsledku projednání návrhu územního plánu a způsobu řešení vybraných problémů.



V rámci tohoto bodu bylo přijato poměrně velkou většinou celkem 16 usnesení, které schvalovali apod. úpravy územního plánu dle jednotlivých návrhů.

Žádné z těchto usnesení nebylo nikdy revokováno (tj. změněno nebo zrušeno).



Většina těchto usnesení také byla v souladu s jejich zněním do návrhu územního plánu zapracována, a tak došlo k jejich splnění, až na tři výjimky a to konkrétně usnesení č.451/2013, č. 463/2013 a č. 464/2013.



Požadavky těcho usnesení nebyly do územního plánu zapracovány. Samozřejmě, že v textové části územního plánu se příslušný odbor nějak (o tom, jak tady nechci polemizovat) vypořádal s námitkami, které uplatnili dotčení občané města, ovšem nevypořádal se z mého pohledu s tím, že nedošlo k plnění výše uvedených usnesení, která byla platná.

Obecně je dobrým zvykem, pokud nelze nějaké přijaté usnesení zastupitelstva realizovat a plnit, že dojde k jeho revokaci.



Ministerstvo vnitra ve svém metodickém doporučení k činnosti územních samosprávných celků č. 2 - Dílčí aspekty související se zasedámími zastupitelstev obcí říká: "Zrušit nebo změnit, tzv. revokovat, dříve přijaté usnesení zastupitelstva obce se může, a to opět jen usnesením, zastupitelstva obce. V usnesení, kterým se předchozí usnesení zastupitelstva obce mění nebo zrušuje, musí být příslušné usnesení, které se mění nebo zrušuje, jednoznačně identifi kováno."



Vznesla jsem tedy otázku, proč nedošlo k změně nebo zrušení platného usnesení zastupitelstva města. Otázka byla směřována zejména na starostu města případně tajemníka.



Místo starosty odpověděl Ing. Jurčo, který argumentoval tím, že plnění výše uvedených usnesení by bylo v rozporu se zákonem, neboť zde byly zamítavé stanoviska dotčených orgánů státní správy (což není tak úplně pravda), a že tudíž jeho odbor postupoval správně.



Nerozumím územnímu plánování, a tak kromě toho, že vystupování Ing. Jurčy je z mého pohledu neskutečně arogantní, nebudu polemizovat o tom zda odbor postupoval správně či nikoliv.



Kdo ovšem dle mého názoru nepostupoval správně, byť asi nikoliv v rozporu se zákonem, byl pověřený zastupitel (starosta města), který v momentě, kdy zjistil, že není možné usnesení zastupitelstva naplnit, tak měl navrhnout jeho revokaci.



Stejně měl případně postupovat také předseda kontolního výboru, který by z titulu své funkce měl být jedním z prvních, kdo bude na neplnění poukazovat. (BTW: Kontrolní výbor má dle zákona o obcích mimo jiné kontrolovat plnění usnesení zastupitelstva města a my tady máme více jak tři roky schválená usnesení, která nejsou plněna a kontrolnímu výboru to evidentně nevadí. V jaké kvalitě tedy kontrolní výbor plní svou funkci?).



Od tajemníka se mi dostalo vysvětlení, že vlastně je všechno v pořádku a žádný rozpor neexistuje, protože pozdější "zákon" ruší ten dřívější.

Z dob svých studií si samozřejmě zásadu "lex posterior derogat priori" (pozdější zákon ruší dřívější) pamatuji, ale v době položení mého dotazu neexistovalo žádné "pozdější" usnesení zastupitelstva města, které by předchozí usnesení č. 451/2013, 463/2013 a 464/2013 rušilo.

Osobně mi přijde tento postup krajně nevhodný, i když nikoliv nezákonný.



Výše citované metodické doporučení v odpovědi na otázku: "Když se mění staré usnesení zastupitelstva obce a nahrazuje se novým ve stejné věci, je třeba staré usnesení zrušit a přijmout nové, nebo lze vše udělat jedním usnesením?", uvádí: "Předně je vhodné upozornit, že pro přesnou identifi kaci měněného nebo rušeného usnesení je prospěšné usnesení číslovat. Odkázání na takové usnesení je pak zcela jednoznačné a nevyvolává dohady. JE SAMOZŘEJMĚ VHODNÉ, aby bylo nejprve původní usnesení zrušeno – je používán pojem „revokováno", aniž by zákon o obcích tento termín znal, a následně je přijato nové usnesení vyjadřující novou vůli zastupitelstva obce. Pokud by nebylo měněné nebo rušené usnesení vůbec zmíněno (tj. docházelo by k faktické změně, zrušení = „nepřímá" změna, zrušení), je pak nutno zkoumat, zda takové původní usnesení vedle nového obstojí či nikoliv (tj. zda se např. navzájem nevylučují). Byly-li by dvě usnesení v rozporu, pak platí zásada lex posterior derogat priori (pozdější zákon ruší dřívější), tj. chronologicky novější usnesení je platné a nahrazuje časově dřívější usnesení."



A tak je fakt, že argument tajemníka úřadu se stal zhruba o více než dvě hodiny ( tj. po schválení usnesení o přijetí uzemního plánu) pravdivý.

Dle mého názoru správná cesta, kterou měl zajistit starosta jako pověřený zastupitel byla, že měl navrnout revokaci původních usnesení, aby v budoucnou nemohly vzniknout pochybnosti.



Cesta, kterou zvolil, tj. tvářit se, že je všechno v pořádku, je dle mého názoru cestou do pekel.



Obecně mi to celé přijde jako smutný příběh, neboť nejen starosta, ale také někteří další zastupitelé svým chováním dali evidentně najevo, že jim je jedno, když se neplní jejich usnesení. (A to jim vůbec neupírám právo na změnu názoru, přece jenom uběhly více než tři roky a každý z těch, který kdysi hlasoval pro přijetí těchto usnesení a v pondělí pro přijetí územního plánu mohl během této doby svůj názor změnit, protože kdokoliv z nich mohl požadovat z důvodu změny nové projednání a případnou revokaci nebo zrušení usnesení č. 451/2013, 463/2013 a 464/2013. To by bylo čisté a čitelné).

Takto jsme se vlastně dostali do situace, kdy se může stát, že bude zastupitelům "podstrčen" nějaký návrh, který změní či dokonce zruší jejich předchozí rozhodnutí, aniž by to zastupitelé, možná v důsledku nepozornosti nebo třeba proto, že z návrhu nebude patrné, že přijetím tohoto návrhu vznike rozpor s nějakým předchozím rozhodnutím, zaznamenali.



A proto je to důležité.