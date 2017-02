Ptačí chřipka se z ohniska nerozšířila

Vlachovo Březí (FOTOGALERIE) – V pátek by měla skončit ochranná jedenadvaceti denní lhůta, po kterou musejí zůstat prázdné haly areálu kachní farmy ve Vlachově Březí.

Poté, co tu muselo být v první den února vybito na sedmnáct tisíc kachňat, nesměl se chov po dobu 21 dní vrátit do haly zpět. Za tuto dobu měla budova projít dekontaminací. Veterináři tam potvrdili ohnisko ptačí chřipky.

Po tři týdny měli své chovy sledovat i majitelé drůbeže ve Vlachově Březí a nejbližších obcích. „Do této doby se u nás žádný další případ nevyskytl, vypadá to, že se opravdu jednalo pouze o jedno konkrétní místo, kde byla ptačí chřipka prokázána. Do dnešního dne jsme nezaznamenali, že by u některého z našich obyvatel došlo k úhynu drůbeže," uvedl Lubomír Dragoun, starosta Vlachova Březí. Nádoba na možné uhynulé kusy drůbeže zůstala až do včera prázdná.



Prázdnotou zeje i nádoba, kterou pořídili na doporučení hygieniků v Chlumanech. „Musím zaklepat, ale nemáme tu žádný případ. A to doporučená ochranná lhůta už pomalu končí," potvrdila Ivana Vlková, starostka Chluman.