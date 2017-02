Ptačí chřipka se šíří, ve Vlachově Březí utratili 17 tisíc kachen

Vlachovo Březí – Sedmnáct tisíc kusů asi čtrnáctidenních kachen ve velkochovu včera zlikvidovala veterinární správa a hasiči na farmě ve Vlachově Březí. V chovu veterináři potvrdili výskyt nebezpečný virus ptačí chřipky. Zasáhnout se muselo okamžitě.

Veterináři potvrdili dvě nová ohniska ptačí chřipky v jižních Čechách. Jedno z nich je v komerčním chovu kachen ve Vlachově Březí na Prachaticku. Dnes, ve středu 1. února, muselo být vybito na sedmnáct tisíc kusů kachen. Druhé ohnisko je v malochovu v Ledenicích na Českobudějovicku. Sdělil to mluvčí Státní veterinární správy (SVS) Petr Pejchal. V Jihočeském kraji je tak již v chovech šest ohnisek nemoci, v Česku je jich celkem 15. Zatím bylo v Česku utraceno zhruba 20.000 ptáků, tedy jen asi o tři tisíce víc, než je v novém ohnisku.

15. 46 hodin: Hasiči v areálu vlachovobřezské farmy přistavili kontejner a postavili veškeré zázemí pro zasahující. „Uvnitř haly je dvanáct lidí, kteří zajišťují odchyt nakažených ptáků," popsala Vendula Matějů, mluvčí jihočeských hasičů. Z černých plastových nádob kachny putují do připraveného kontejneru, kde jsou usmrceny kysličníkem uhličitým. Likvidace tak obrovského chovu, který je v současné vlně ptačí chřipky zatím největším zlikvidovaným v republice, byla hotová za přibližně dvě a půl hodiny. „Asi hodinu trvá postavit zázemí pro likvidaci. Další hodinu pak strávíme tím, že všechno tady musíme dekontaminovat, včetně uzavřeného kontejneru s mrtvými ptáky," doplnila. Všechna auta, která do areálu farmy vjela, musejí ven přes speciální koberec, v němž jsou dezinfikovány.



Také haly, v nichž byly kachny chovány, projdou dekontaminací tak, aby bylo ohnisko zničeno a farmu bude veterinární správa po dobu jedenadvaceti dnů sledovat. Teprve pak se rozhodne, zda může majitel chov obnovit. „S největší pravděpodobností došlo k nákaze z podestýlky, která je dovážena odjinud," odhadl důvod František Kouba, ředitel Krajské veterinární správy Jihočeského kraje.



Přísnější opatření platí i pro drobné chovatele do tří kilometrů od Vlachova Březí, tedy i pro ty v Chlumanech, Lipovicích nebo Újezdci. „Veterináři řekli, že máme drůbež na měsíc úplně zavřít, tak to udělám a pak se uvidí," zhodnotil situaci Jaroslav Pokorný, drobný chovatel z Vlachova Březí.



Podle slov Lubomíra Dragouna, starosty Vlachova Březí, teď má město čtyři dny na to, aby sečetlo veškerou drůbež na svém území. „Všechny zároveň upozorníme, jak se mají v nejbližších dnech chovat," doplnil.

13.30 hodin: Vlachovo Březí – Zhruba dvanáct hasičů se přímo podílí na likvidaci chovu kachen ve Vlachově Březí. Všech sedmnáct tisíc kusů určených k likvidaci, by mělo být přibližně do jedné hodiny usmrceno. Následně přijde na řadu dekontaminace.

12.40 hodin: Lipovice – Zatím jen hrubý odhad počtu drobných chovatelů je schopna poskytnout starostka obce Lipovice Anna Píchová. I jí se týká povinnost dát dohromady soupis všech hospodářství, kde je chována drůbež v tak zvaném ochranném pásmu. „Přesný přehled zatím nemám, ale když vezmu, že máme v obci i našich osadách kolem osmdesáti čísel popisných a ne v každém domě mají nějakou drůbež, může to být tak šedesát domů, kde nějakou slepici chovají. Každopádně žádný velký registrovaný chov nemáme," uvedla starostka. I ona patří k drobným chovatelům, takže sama bude muset vyplnit sčítací list a provést veterinární opatření. „I když máme i bytovky, kde slepice nechovají, znamená to stejně jít dům od domu. Už jsem rozhodila sítě a čekám, kdo se ozve, že mi pomůže to obcházet a sepisovat," říká starostka Lipovic Anna Píchová. Naštěstí se má na koho obrátit, byť jak říká, starostové malých obcí jsou tak zvaně holky pro všechno. „Nemáme k dispozici úřednický aparát, takže je to na nás. Každopádně oslovím i dobrovolné hasiče, jestli by mi nepomohli. Stejně většina lidí, kteří jsou ochotni pomáhat v každé situaci, je u dobrovolných hasičů," uzavřela Anna Píchová, starostka obce Lipovice.

11.54 hodin: Újezdec – S pořizováním soupisu všech hospodářství, kde je chována či držena drůbež nebo jiní ptáci chovaní v zajetí sice zatím Vladimír Svěchota, starosta obce Újezdec, nezačal, ale už s tím počítá. „Čekám na odpolední schůzku ve Vlachově Březí, kam svolali starosty obcí, kterých se týká ochranné pásmo," uvedl starosta Újezdce. Malá obec na okraji prachatického okresu je od Vlachova Březí po silnici vzdálena tři kilometry, tedy přesně na hranici tak zvaného ochranného pásma. Vladimír Svěchota odhaduje, že by se sčítání drůbeže mělo dotknout zhruba čtyř chovatelů. „Víc lidí už tady slepice nechová a i největší chovatel má zhruba dvacet slepic, jinak to je maximálně tak do deseti kusů," doplnil starosta Újezdce Vladimír Svěchota.

11.50 hodin: Vlachovo Březí - Chovatel Jaroslav Pokorný z Vlachova Březí netrpělivě čeká na nové informace. Stejně jako jeho sousedé chová drůbež pro vlastní potřebu. Zatím ale neví, jak dál postupovat. „Doufám, že bude stačit jen drůbež pozavírat," věří.

11.40 hodin: V pásmu dozoru se ocitlo také město Prachatice. Podle vyjádření Marie Peřinkové, vedoucí odboru životního prostředí Městského úřadu v Prachaticích, ale v Prachaticích a přilehlých osadách není žádný komerční chov drůbeže. Není tedy nutné zahajovat jeho sčítání. "Každopádně, naše obyvatele budeme o výskytu ptačí chřipky a povinnostech v pásmu dozoru informovat běžným způsobem," upřesnila Petra Poppová, referentka odboru. Dodala, že právě připravují informace na úřadní desku města a na webové strany Prachatic. "Tam bude informace kolem jedné hodiny," řekla Petra Poppová s tím, že informace budou vyhlášeny také v městském rozhlasu.

11.07 hodin: Veterinární správa nařídila mimořádná opatření k zamezení šíření nebezpečné nákazy. Stanovili tříkilometrové ochranné pásmo, které se týká katastrálních území obcí v okolí Vlachova Březí, tedy Chluman, Chocholaté Lhoty, Lipovic, Újezdce u Tvrzic a Vlachova Březí. Obce v ochranném pásmu musejí provést soupis všech hospodářství, kde je chována či držena drůbež nebo jiní ptáci chovaní v zajetí. Sčítací list musí být vyplněn u každého chovatele. Souhrnné údaje pak dostane Krajská veterinární správa Jihočeského kraje.

Zároveň je určeno také desetikilometrové pásmo dozoru, kde jsou obce povinny zajistit soupis všech komerčních chovatelů drůbeže. V pásmu se zakazuje zákaz veškerého pohybu drůbeže, kuřic před snáškou, jednodenních kuřat a vajec v pásmu dozoru, který nebyl ohlášen čtyřiadvacet hodin předdem Krajské veterinární správě pro Jihočeský kraj. Při jejich pohybu musejí být zajištěna vhodná opatření biologické bezpečnosti s cílem zamezit rozšíření nákazy.

Ve Vlachově Březí nahlásil chovatel velký úhyn dvoutýdenních kachňat. V Ledenicích pak uhynuly dvě slepice, několik dalších mělo typické klinické příznaky chřipky. "V případě obou chovů vyšetření ve Státním veterinárním ústavu potvrdilo ptačí chřipku H5," řekl Pejchal. Ve středu se okolo ohnisek vytyčí ochranné tříkilometrové a dozorové desetikilometrové pásmo, kde jsou zpřísněná preventivní opatření.

Naprostá většina ohnisek byla dosud nalezena v malochovech. Výjimkou byl velkochov v Řitovízi u Blatné na Strakonicku, kam se virus zřejmě dostal z podestýlkové slámy, kterou asi kontaminovaly divoké kachny. Firma přišla vybitím 6500 kachen přibližně o 20 tun masa.

Veterináři také informovali o prvním ohnisku v Ústeckém kraji v Bílencích na Chomutovsku, kde museli zlikvidovat 400 ptáků.

Ptačí chřipka se v ČR objevila na začátku letošního roku asi po deseti letech. Virus typu H5N8 se snadno přenáší mezi ptáky, lidé se jím podle dosavadních poznatků nakazit nemohou.

Ptačí chřipka je rozšířena ve více než 20 evropských státech včetně sousedního Slovenska. Počet ohnisek v Evropě se blíží 600, nejpostiženějšími státy jsou Maďarsko s 231 ohnisky a Francie se 177 ohnisky.