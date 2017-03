Ptačí budky vytvoří naučnou trasu u lesa

Prachatice – Zoo koutek a geologická naučná stezka u Fefrovských rybníků jsou víkend co víkend plné rodičů s dětmi.

Prachatičtí chtějí aktivity venku ještě podpořit, a tak plánují areál her i cyklostezku. Možná už během letoška přibude zážitková trasa Víly Majolenky. Právě ta by měla spojit Fefrovské rybníky s Lázněmi sv. Markéty. Tím vznikne ucelený prostor, kde by mohly rodiny s dětmi trávit volný čas. U Patriarchy Marie Peřinková a ochránci přírody plánují ještě Naučnou stezku ptačích budek, kterou pojmenují po Bohuslavu Naušovi z Prachatic. „Jde o nápad Jiřího Macharta, který to prodiskutoval s panem Naušem. Chceme budky zasadit do lesa. Návštěvníci se dozvědí i více z ptačí říše,“ řekla.