Psí výkaly lidem vadí, rozdávali by pokuty

Prachaticko – Hromádky po psech obyvatelům měst vadí. A to nejen Prachatickým.

Upozorněním někdo opatřil hromádku v Horní ulici v Prachaticích.Foto: Jana Štěpánková

Vyplynulo to z ankety Prachatického deníku a z ohlasů čtenářů. „Pravidelně, když jdu k autu, vyšlápnu nějaké voňavé překvapení. Přitom sáčky běžně k mání u odpadkových košů. Zdarma dávají ve zvířecích potřebách v Rožmberské ulici,“ uvedla mimo jiné Petra Hříbalová z Vimperka. Také další Vimperačka je z chování nezodpovědných pejskařů rozčílená: „Ve Vimperku na sídlišti je to tragédie.“

Ani centrum Prachatic na to není lépe. „V Horní a Neumannově ulici je toho po ránu taky dost. Takoví pejskaři by měli dostat pokutu,“ tvrdí Miluše Sojková s dovětkem, že častěji dostávají pokutu řidiči za stání na chodníku.



Třiasedmdesáti procentům hlasujícím čtenářům Prachatického deníku v on-line anketě vadí nepořádní páníčci, kteří neuklízejí po svých psech. Dalších 22 procent čtenářů vybralo odpověď Vadí mi to hodně. Pět procent respondentů si dává pozor, kam šlape. Nikdo neuvedl, že mu výkaly nevadí.



„Zajímalo by mě, kdo vynaložil tolik energie, že hromádku v Horní ulici opatřil cedulkou. Je pravda, že právě v Neumannově a Horní ulici jsou pravidlem. Cedulka se tu ale objevila poprvé,“ řekla Jana Štěpánková z Prachatic, která kolem hromádek chodí do práce do hospicu. „Sama mám psa a nenapadlo by mě vyjít s ním ven bez pytlíku v kapse,“ dodala.

