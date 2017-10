První pozemky mají majitele

Strunkovice nad Blanicí - První čtyři z dvanácti stavebních pozemků v lokalitě Hořice, které se rozhodli zainvestovat a prodat Strunkovičtí, mají své majitele.

Ilustrační fotoFoto: DENÍK

„Chceme, aby u nás zůstávaly mladé rodiny, nebo se do něj nové přistěhovaly,“ vysvětlil Karel Matějka, starosta, proč se Strunkovičtí pustili do budování ZTV. Pozemky úřad prodává za zvýhodněnou cenu, klade si ale podmínku, že majitelé musejí postavit do tří let, jinak za pozemky dodatečně doplatí běžnou cenu.