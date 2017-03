Pruhovaný kužel už vzbudil emoce, někteří se mu smějí

Prachatice – Pruhovaný kužel, který v uplynulém týdnu přibyl na chodníku ke Skalce v Prachaticích, má rychle jak své zastánce, tak i odpůrce.

Na nízký roh balkonu od včera upozorňuje kužel.Foto: Deník / Leona Fröhlichová

„Patřím k těm, co pozor nedávají a sledují i jiné věci a nízký balkon jsem srazila hlavou. Bolelo to jako blázen a je fakt, že to klame. Jak jsou ty ostatní balkony vyšší, než ten první,“ uvedla Lenka Filová z Prachatic na facebookových stránkách Prachatického deníku. Dle diskuze rozhodně nebyla jediná, která na vlastní kůži pocítila, jak nízko je balkon nad chodníkem. Další diskutující se pak zamýšlejí nad tím, zda byl na místě dříve chodník, nebo balkon.



„Ono je to ale o něčem jiném. O odpovědnosti vlastníka nemovitosti za případné zranění. Vždy se najde někdo, kdo si nemyslí, že měl dávat pozor, ale že měl být upozorněn a začne se soudit,“ myslí si další z diskutujících. I když město Prachatice vlastníkem domu není, rozhodlo se, že chce případným zraněním chodců předejít. „I když jsme zatím takový případ nezaznamenali, chceme možným rizikům předejít,“ vysvětlil Zdeněk Rubeš, vedoucí odboru komunálních služeb a dopravy Městského úřadu Prachatice v den instalace kužele.



Ten se stihl v týdnu ještě posunout. Byť jen o několik centimetrů. Původní usazení z něj dělalo překážku pro chodce, nyní je v podstatě zarovnaný s balkonem. „Musíme koukat, kudy chodíme,“ napsala Marie Bednárová z Prachatic a souhlasila i s dalším příspěvkem, v němž diskutující upozornila, že dům stojí na stejném místě pár desítek let a nikdy tam nebyla třeba žádná výstraha. „Kdyby chodci koukali na cestu a ne (tedy většina) do mobilů,“ poznamenala. „Každý z nás od malička poslouchá, že má koukat na cestu. Dobře, tak tedy kužel. Těším se, až budou tyhle parády před každým obrubníkem, schodem, keřem, no a až zaprší, tak i před každou louží,“ dodal další z diskutujících.