Projekt Sportuj s námi pomáhá klubům

Prachaticko – Že není pořádání jakékoliv sportovní akce procházkou růžovým sadem, mohou potvrdit všichni ti, kteří organizují turnaje, závody a prakticky cokoli pro ostatní sportovní nadšence.

Do projektu je letos na Prachaticku zařazeno 11 akcí. Nejbližší bude H.B. mostové jeřáby cup.Foto: VLP / Klíma Vladimír

Organizace řady akcí může ztroskotat na jejich finanční náročnosti, ale jsou možnosti, jak tomu jít naproti. „Již třetím rokem letos běží projekt Sportuj s námi, který zastřešuje Česká unie sportu. Tělovýchovné jednoty a sportovní kluby sdružené v ČUS na Prachaticku si již zvykly, že si sem mohou podat žádost," upozorňuje na jednu z cest, jak se pokusit získat prostředky na pořádání sportovních akcí, Vladimír Klíma, předseda OS ČUS Prachatice.



Sportuj s námi je projekt, do kterého je v celé České republice každý rok zařazeno na pět stovek akcí. Na každý okres jich připadá v průměru sedm a Prachaticko rozhodně nezůstává pozadu. „V loňském roce sem bylo zařazeno deset akcí, které pořádaly naše sdružené spolky. Byli jsme tedy hodně nad průměrem. A nejinak tomu bude letos. Jen například nyní v březnu jsou do Sportuj s námi zařazeny čtyři turnaje či závody," uvedl Vladimír Klíma.

Soutěže zařazené do projektu Sportuj s námi jsou otevřené všem zájemcům a jsou vypisovány pro všechny věkové kategorie. V březnu se na Prachaticku v tomto projektu objeví turnaj ve stolním tenise pro neregistrované H.B. mostové jeřáby cup (4. března), dále pak halový fotbalový turnaj mladších žáků O pohár předsedy OFS Prachatice, lyžařský Jarní běh – Memoriál Zdeňka Strnada na Zadově a Jarní závod ve snowboardslalomu na sjezdovce Kobyla na Zadově. Tyto tři akce jsou na programu shodně 19. března.



„Výši příspěvku od České unie sportu se sice dozvíme až v dubnu po turnaji, ale pro nás je každá podpora dobrá. Našeho turnaje ve stolním tenise se již pravidelně účastní přes stovku hráčů. Každý si od nás odveze alespoň drobnou cenu, hraje se ve čtyřech kategoriích, takže pro ty nejlepší máme několik sad pohárů, nájem sportovní haly také není za hubičku, takže se musíme pořádně otáčet, abychom turnaj udrželi na nule. Rozpočet podobných akcí se nemůže stavět na startovném od hráčů. To musí být pouze symbolické, jinak by nikdo nepřišel," uvedl ze zkušeností z předchozích ročníků H.B. mostové jeřáby cupu Miloslav Jírovec.



Čtyřmi březnovými akcemi však soutěže zařazené do projektu Sportuj s námi nekončí. „Letos jsou spolky z Prachaticka ještě úspěšnější než v roce loňské. Dohromady je podpořeno jedenáct akcí. Budou to například závody vodáků, atletická soutěž ve Zdíkově, turnaj stolních tenistů ve Vlachově Březí, závody bikerů a další," doplňuje další letošní akce Vladimír Klíma a připomíná spolkům sdruženým v OS ČUS Prachatice, aby se nezapomněly přihlásit do projektu na další rok. „Žádosti se většinou podávají v první polovině listopadu a sekretariát našeho sdružení své sdružené spolky o této možnosti vždy včas informuje," doplnil Vladimír Klíma.