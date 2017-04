Prodejce za dveřmi obyvatelé nechtějí

Podomní prodejci lidem vadí. Vyplývá to z on-line ankety Prachatického deníku. Pokud už respondentům podomní prodejci vyloženě nevadí, minimálně se je snaží ignorovat.



Téměř čtvrtina hlasujících už neváhala zvednout telefon a zavolat strážníky městské policie. „Obyvatelé jsou obezřetní a raději nás zavolají," potvrdil Ivo Novotný, ředitel prachatické městské policie.



Další čtvrtině respondentů vadí především fakt, že podomní prodejci si obvykle vybírají seniory. „I proto se neustále snažíme naše seniory upozorňovat, jak mají postupovat, pokud jim nějaký prodejce zazvoní u dveří," uvedla Zdeňka Hrůzová z prachatické seniorské organizace.



Navzdory tomu, že v Prachaticích je podomní prodej zakázaný, čas od času musejí strážníci přeci jen prodejcům vysvětlovat, že ve městě se s nabídkami zvonit u bytů nesmí. Především senioři, kteří jsou častou cílovou skupinou, mají možnost absolvovat přednášky na toto téma. „Nejbližší z nich se koná už 27. dubna, kdy máme tak zvané právnické okénko, které bude zaměřené na ochranu spotřebitele," upozornila Zdeňka Hrůzová z Městské organizace Svazu důchodců v Prachaticích. Podle jejích slov se ale senioři s tímto tématem setkávají celoročně. „Především v Klubu důchodců si o tom hodně povídáme, protože v minulosti jsme tu měli konkrétní případy seniorů, kteří se nechali napálit. Hodně toho bylo například kolem smluv týkajících se elektriky," poznamenala. I ona je přesvědčena, že právě senioři jsou v tomto případě nejslabší cílovou skupinou.













Netolice

Mezi prvními městy, která se rozhodla vypořádat s podomními prodejci, byli Netoličtí. Vyhlášku schválilo ještě předchozí zastupitelstvo, a to na přímou žádost tehdejšího starosty Oldřicha Petráška. Ten dle vlastních slov chtěl uchránit především seniory před nevybíravým chováním některých podomních prodejců, především pak těch, kteří seniorům podávali lživé nebo zavádějící informace a na jejich základě pak senioři podepisovali pro ně nevýhodné smlouvy.















Volary



Aktuálně už se podomní prodejci „neohřejí" ani ve Volarech. Místní radní přesně před týdnem, vydali nařízení, dle kterého zakázali ve městě nejen podomní prodej, ale také pochůzkový prodej na celém území města. S nařízením souhlasili všichni přítomní radní.













Prachatice:Už v roce 2013 vydalo město Prachatice nařízení, podle kterého je podomní a pochůzkový prodej na území města zakázán. Obyvatelé města si zvykli, že pokud mají podezření na podomní prodejce, volají strážníky městské policie. Senioři absolvují navíc i přednášky na toto téma.













Vimperk

Městští strážníci dohlížejí na to, aby obyvatele města neobtěžovali podomní prodejci. I tady platí nařízení, které podomní prodej zakazuje.















Vlachovo Březí



Vlachovobřezští se v roce 2013 rozhodli, že nestojí o to, aby jim různí prodejci zvonili u dveří. Proto vydali nařízení o zákazu takového prodeje. Případné pokuty za porušení jsou pak od 30 do 200 tisíc korun.













Husinec

Jediným městem, které nařízení zakazující podomní a pochůzkový prodej v ulicích nemá, je Husinec. Deníku to potvrdila starostka Ludmila Pánková.