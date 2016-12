Příští rok přibude jedno dětské hřiště

Prachatice - Prachatičtí ještě doplní prvky tam, kde chybějí.

Ilustrační fotoFoto: Deník/Miroslav Fuchs

Na pořádném hřišti by si v budoucnu měly hrát děti ze Starých Prachatic. Město totiž počítá s tím, že jim postaví plnohodnotné dětské hřiště. „Ve Starých Prachaticích je přes třicet dětí. V tuto chvíli mohou využívat pouze hřiště u hasičárny, které je nevhodně umístěné a nejsou na něm ani vhodné prvky," uvedl Jan Klimeš, místostarosta Prachatic. Podle jeho slov tu má město rest, který by se měl v příštím roce v podstatě smazat. „Mluvíme o investici za více než milion korun, protože tu musíme postavit opěrnou zeď a vyřešit odvodnění prostoru. S výstavbou by nám měly navíc pomoci peníze z grantu na Oranžová hřiště," vysvětlil.



Další výstavbu nových hřišť pro příští rok radnice neplánuje. „Doplníme mobiliář tam, kde je to potřeba," řekl místostarosta.