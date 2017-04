Příležitost pro mladé talenty

Vimperk – Když se řekne, Máme rádi zvířata, ve Vimperku už vědí, co bude následovat.

Galavečer 13. ročníku mezinárodního filmového festivalu NaturVision.Foto: Foto: Deník/Leona Fröhlichová

Aby ne, toto heslo totiž doprovází mezinárodní festival o zvířatech a přírodě NaturVision již desátým rokem. Stejně dlouho totiž město Vimperk vyhlašuje výtvarnou soutěž pro děti od tří do patnácti let.



V doprovodné výtvarné soutěži pod názvem „Máme rádi zvířata“ se bude opět soutěžit s výtvarnými pracemi o Cenu Stanislavy Chumanové. Pro letošní jubilejní ročník zvolili organizátoři téma Hmyz a plazy.



Každé z dětí, které se bude chtít soutěže zúčastnit, může dodat maximálně tři práce, ať už se bude jednat o kresbu či malbu, vždy na formátu A4 nebo A3.



Výtvarné práce musejí být na tvrdším papíře a na zadní straně musí buď autoři sami, nebo někdo za ně napsat jméno a příjmení dítěte, jeho věk, adresu trvalého bydliště a také školu, kterou navštěvuje, popřípadě i s konkrétní třídou.



Svá díla musejí soutěžící doručit nejpozději do 31. května na odbor školství, kultury a cestovního ruchu Městského úřadu Vimperk, Steinbrenerova 6, 38517 Vimperk, a to k rukám Lenky Švecové.



Nejlepší tvůrci budou oceněni na galavečeru NaturVision 22. září. Vítěz výtvarné soutěže obdrží Cenu Stanislavy Chumanové. Z nejlepších prací bude v prostorách městského kulturního střediska Vimperk uspořádána výstava.