Při úklidu kostela objevili tři unikátní sochy a betlém

Jindřichův Hradec – Nikdo z farníků netušil, jaký poklad skrývá oltář proboštského kostela Nanebevzetí Panny Marie.

Až letošní velikonoční úklid v hlavním hradeckém kostele odhalil trojici vyřezávaných soch – Krista v zahradě Getsemanské a dva spící apoštoly. Sochy zřejmě nikdo neviděl celých 110 let. A čím jsou tak vzácné? Existuje jistá šance, že se nejedná o novogotický sloh devatenáctého století, ale o mnohem starší středověkou tvorbu ze století šestnáctého.

„Nálezem jsme příjemně překvapeni, nikdo neměl o uložení soch ani ponětí. Také v dokumentaci k mobiliáři chrámu o nich nebyla zmínka“, řekl jindřichohradecký farář Ivo Prokop. Právě podle jeho slov první prohlídka poškozených skulptur naznačila, že by se mohlo jednat o pozdně gotická díla.



„Pozvali jsme proto pracovníky péče o církevní památky z biskupství, kteří nám potvrdili velkou pravděpodobnost této datace, stejně tak i odborníci Národního památkového ústavu a rovněž kurátor vyslaný Muzeem Jindřichohradecka“, doplnil.

Přesné datování však podle vyjádření biskupství může přinést pouze dendrochronologická analýza a laboratorní rozbor použitých barevných pigmentů. Průzkum tedy určí stáří samotného dřeva. Objev je o to zajímavější, že pokud jsou sochy skutečně středověké, pak zřejmě přežily velký požár Hradce roku 1801, kterému podlehl právě i hlavní městský kostel.



Tím fantastické nálezy ale rozhodně nekončí. „Když jsem prohlížela fotografie i dalších nalezených soch, tak mě napadlo, že by se mohlo jednat o deskový betlém. A tyto betlémy jsou velmi vzácné. V jižních Čechách jsou v podstatě známé dva – v Mláce a v Bavorově, které máme zdokumentované. A tohle je úplná novinka, o které se nikdy nikdo nezmiňoval, takže opravdu je to velká vzácnost,“ vysvětlila etnografka hradeckého muzea Alexandra Zvonařová.

Čtveřice figur na deskách má pravděpodobně novogotickou přemalbu. Podle slov Alexandry Zvonařové je velkou zajímavostí fakt, že u jedné desky je hebrejský nápis. „Dokonce se jej podařilo i přeložit. Takže víme, že se týká narození Ježíška,“ vysvětlila.