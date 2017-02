Přestavbu internátu na byty pro seniory budou muset Vimperští platit ze svého

Vimperk – Malometrážní byty pro aktivní seniory místo pokojů v bývalém chlapeckém internátu bývalé lesnické školy plánuje vedení města Vimperk již několik let.

Budova bývalého chlapeckého internátu by do budoucna měla projít rekonstrukcí na malometrážní byty pro aktivní seniory a v přízemí má vzniknout zázemí pro městskou policii a agendu přestupků.Foto: VLP / Fuchs Miroslav

Má projekt na přestavbu, stavební povolení a zná i rozpočtované náklady. Jenomže snaha uspořit městský rozpočet nevyšla. Město sice chtělo požádat o dotaci z ministerstva pro místní rozvoj a to posvětili před koncem loňského roku i zastupitelé, nově ale bude třeba najít peníze přece jen v rozpočtu města.



Důvodem je, že záměr přestavby bývalého chlapeckého internátu na malometrážní byty pro seniory neodpovídá dotačním podmínkám. A tak byli zastupitelé nuceni své prosincové usnesení revokovat s tím, že město o dotaci žádat nebude.



To se nelíbilo zastupiteli Pavlu Dvořákovi. I on sice hlasoval pro revokaci usnesení, ale jen proto, že zamítnout revokaci usnesení by nemělo praktický smysl. „Nebudu mluvit o ostudě, protože je ostudné, abyste dávali zastupitelům přeschválit materiál, který něčemu neodpovídá. Před dvěma roky jsme na finančním výboru kvitovali informaci, že se město bude ucházet o nejrůznější dotace, včetně té na přestavbu internátu. Teď je to ale jinak a budeme to dělat za vlastní. To přece není systematická práce, proto o tom mluvím jako o ostudě," konstatoval zastupitel a dožadoval se vysvětlení, proč k celé situaci došlo.



Podle místostarosty Jiřího Caise si město nechalo zpracovat analýzu, žádostí, které v prosinci zastupitelé schválili. „Ukázalo se, že to lze podat. Na základě toho zastupitelé řešili žádost a přijalo usnesení, která revokujeme. Posléze jsme rozhodli, že si žádost zpracujeme sami a po důkladném prostudování podmínek stanovených poskytovatelem dotace jsme zjistili, že to nejsme schopni udělat. Vycházeli jsme tedy z informací, že jsme schopni podat žádost do fondu, ale bohužel to takto nevyšlo," vysvětloval místostarosta.



Osobně nepodání žádosti o dotaci za ostudu nepovažuje. „Na druhou stranu si myslím, že bude lepší to udělat z vlastních peněz a budeme si moci sami určit cílovou skupinu, pro kterou bude možné byty připravit, než aby nám někdo jiný diktoval, pro koho mají být byty určeny, a podle toho projekt přepracovat, což bude znamenat další náklady nemluvě o časovém posunu," dodal a ubezpečil, že projekční kancelář, která zpracovala projektovou dokumentaci na přestavbu internátu nepochybila.



To potvrdil i Michal Janče, vedoucí odboru investic a údržby MěÚ Vimperk. „Projektová společnost, která připravovala projekt na byty tak, jak je to dnes připraveno, naplnila městem stanovenou podmínku na malometrážní byty. To ale nejsou byty upravitelné. Jsou navrženy tak, že i senioři, kteří jsou pohyblivý i s menším omezením, mohou tyto byty užívat. Je tam navržen výtah, který zajistí přístup do jednotlivých podlaží, vstupy do jednotlivých bytů jsou rovněž bezbariérové. Aby byly naplněny podmínky dotace, musel by být byt upraven tak, aby bez následných stavebních úprav mohl byt užívat i vozíčkář. A problém je v tom, že navržené sociální zázemí je řešeno pro běžnou potřebu, ale vozíčkář by je nemohl užívat. Nicméně běžně fungující senior může tyto byty bez problémů užívat. V takovém případě ovšem nedosáhneme na dotaci," připustil Michal Janče.



Podle starostky města Jaroslavy Martanové se od doby, kdy město odkoupilo areál bývalé lesnické školy nikdy neuvažovalo o jiném využití bývalého internátu, než o přestavbě jeho větší části na malometrážní byty pro aktivní seniory. „Abychom dělali upravitelné byty, znamenalo by to nákladné úpravy od kukátek ve dveřích, vypínačích, sociálních zařízeních a koupelnách pro to, aby byly byty pro vozíčkáře, po čemž není ve městě poptávka, to nevidím jako smysluplné. Třeba se najde ještě jiný dotační titul, ale v tuto chvíli vidím možnost to zainvestovat za vlastní peníze. Určitě tím neměníme koncepci využití, naopak hodnotím jako zodpovědné pokusit se o získání dotace, když jsme měli předběžnou informaci, že by projekt mohl splňovat její podmínky," zdůraznila starostka.



V další argumentaci uvedla, že narozdíl od poptávky po bytech pro vozíčkáře je ve Vimperku jednoznačně velký zájem právě o malometrážní byty. „Ve Sklářské ulici evidujeme devět žádostí o umístění do tohoto objektu a rozhodně bychom byli schopni rychle zaplnit další byty, které by se objevily v blízkosti centra v této lokalitě. Když jsem si porovnávala náklady na byty v ulici Pod Pekárnou, kde nás celá investice stála 91 milionů korun, město si na to bralo úvěr více než 46 milionů korun, splácí jej městská správa domů a dostali jsme na to dvacet šest milionů korun dotace a zbytek šel z rozpočtu města, pak tyto byty v bývalém internátu nebudou ani za polovinu toho, co nás stály byty v ulici pod Pekárnou, i když do toho započítáme pořizovací hodnotu samotného objektu," doplnila.