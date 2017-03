Předškoláci už se připravují

Prachatice – Metr už mohou stříhat předškoláci, kteří se chystají k letošním zápisům.

Ilustrační fotoFoto: Deník/Leona Fröhlichová

Chybí už jen necelý měsíc, než se půjdou do základní školy podívat „naostro“ a představí se svým budoucím pedagogům.



Letošní zápisy do prvních tříd jsou v prachatických základních školách naplánované na pátek 7. dubna od 14 do 17 hodin a v sobotu 8. dubna od 9 do 11 hodin.



Rodiče by neměli zapomenout vzít s sebou občanský průkaz a rodný list dítěte. Pokud se dítě nemůže k zápisu v uvedeném termínu dostavit, je možné telefonicky nebo osobně domluvit náhradní termín s ředitelkou školy.



Zákonný zástupce je povinen přihlásit k zápisu dítě narozené od 1. září 2010 do 31. srpna 2011 a současně dítě, kterému byl pro školní rok 2016/2017 udělen odklad školní docházky.