Předškoláci se jdou představit

Prachatice – Už dnes se vydají děti v doprovodu svých rodičů k zápisům do základních škol v Prachaticích.

Zápisy startují úderem 14. hodiny a předškoláci mohou přijít až do 17 hodin. Pokračovat budou i v sobotu, a to od 9 do 11 hodin. Předškoláci z Vimperka si na zápisy ještě musejí počkat. „Jejich termín je 21. a 22. dubna,“ uvedl Zdeněk Kuncl, vedoucí vimperského odboru školství, kultury a cestovního ruchu.

Zápisy se týkají dětí, které se narodily od 1. září 2010 do 31. srpna 2011, nebo jim byl uložen vloni odklad.