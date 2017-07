Prachatičtí se pustí do Lázní za vlastní

Prachatice - K zoo koutku u Fefrovského rybníka přibude zážitková trasa pro rodiny s dětmi.

Vedení města Prachatice už se smířilos tím, že léčebné centrum na Lázních sv. Markéty nikdy nebude. Budovy chátrají a navíc ani nejsou v majetku města.

Prachatičtí se proto pustili do zatraktivnění celého prostoru, aby lákal k volnočasovým aktivitám celé rodiny nejenz Prachatic. „Ze zoo koutku u Fefrovských rybníků, který spravují Městské lesy, se stal ve městě fenomén a hlavně o víkendu tam míří obrovské množství hlavně rodin s dětmi,“ zhodnotil Martin Malý, starosta města. Proto chce vedení Prachatic možnosti pro rodiny dále rozšířit. Jako první přibude Zážitková stezka víly Majolenky. Její předfinancování schválili zastupitelé nedávno. Hotová by mohla být už v letošním roce.

Zoo koutek a geopark u Fefrovských rybníků se stal pro děti a rodiče místem častých vycházek. Aby mohly rodiny v přírodě nad městem trávit více času, vznikne podle informací Jana Klimeše, místostarosty města, Zážitková trasa víly Majolenky. „Na ní budou děti plnit na zastaveních různé úkoly a zavede je na Lázně sv. Markéty,“ vysvětlil nedávno zastupitelů Jan Klimeš. Upřesnil, že na vybudování stezky získá město dotační peníze. Na Lázních pak chce ještě město vybudovat areál lesních her, který bude koncipován jako bydliště mnoha tvorů a děti tak budou hravou formou poznávat více ze života v přírodě.

Podle slov Martina Malého se mění i lázeňská lesní promenáda. Do ní Městské lesy investují přes milion korun. „Teď hledáme pamětníky, kteří by vzpomněli, jak to tam původně vypadalo,“ upřesnil František Štěrba, jednatel Městských lesů. Tahle cesta dovede návštěvníky až na začátek areálu lesních her. Úpravy Lázní a jejich okolí vyjdou zatím na přibližně dva miliony korun. Polovina je z dotací. Opravou prochází také kaple sv. Markéty, a tak bude co obdivovat.