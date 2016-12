Prachatičtí chtějí mít víc vlivu, koupí akcie

Prachatice – Další akcie společnosti Recyklace odpadů a skládky odkoupí město Prachatice. Tentokrát to bude 13 kusů a jedna vyjde na asi třináct tisíc korun.

Ilustrační fotoFoto: Deník/Lukáš Marek

„Cena akcií je čtyřikrát vyšší než ta, za kterou je kupujeme," vysvětlil zastupitelům Martin Malý, starosta Prachatic. Letos je to už podruhé, co město skupuje akcie stejné společnosti. V březnu koupilo od města Blatná 50 kusů za více než půl milionu korun.

To nic nezměnilo na názoru Jana Bauera. Už na jaře tvrdil, že se město nemá angažovat na kapitálovém trhu a s nákupem nesouhlasí. Koalice jeho názor hravě přehlasovala a akcie Recyklace odpadů a skládky nakoupí. „Tím, že budeme vlastnit více akcií, můžeme ovlivnit, aby obce více třídily. Čím větší podíl, tím větší slovo," podpořila názor starosty Jana Krejsová. Nákupem by město mělo mít přibližně dvacetiprocentní podíl.