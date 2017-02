Prachatické děti by mohly dostat zážitkový areál v přírodě

Prachatice /FOTOGALERIE/ – Nový zážitkový areál lesních her pro děti by měl vzniknout na Lázních sv. Markéty poblíž nástupního místa na bruslařskou stezku.

Se studií areálu lesních her nedávno seznámila zastupitele Radovana Kutláková, ředitelka Sportovního zařízení Prachatice. Právě tak nový projekt především pro děti připravuje. „Podle studie odhadujeme náklady na dva miliony korun," uvedla s tím, že podala žádost o dotační peníze. Pokud uspěje, město by zaplatilo jen polovinu částky a s tím zastupitelé souhlasí.

Nově by tak děti mohly dostat areál s pavoučí sítí, ptačím hnízdem, veverčí stezkou, žabí tůní či mraveništěm z čistě přírodních materiálů. Příbytky zvěře na celkem pěti stanovištích by mohly dle libosti prolézat a zároveň se učit více o životě zvířat. A například ptačí hnízda by měla být hned dvě a to zavěšená v prostoru. Jedno metr a půl a druhé pak tři metry nad zemí. Arál bude podle studie doplněn kaskádou chodníků a děti tam dostanou možnost přirozeným způsobem rozvíjet svou obratnost.

Podle slov šéfky Sportovního zařízení Prachatice Radovany Kutlákové jsou veškeré navržené prvky z čistě přírodních materiálů, tedy ze dřeva doplněného lany. "Jediné, co není možné mít přírodní, je skluzavka, která bude z plastu," upřesnila zastupitelům. Pro žabí tůň zase studie využije retenčních nádrží.

Podobná stezka je podle slov místostarosty Jana Klimeše ve Spiegelau a je hojně využívaná rodinami s malými dětmi, v což vedení města doufá i v Prachaticích. Na Lázních sv. Markéty tak podle jejich mínění vznikne ucelený komplex nejen pro místní, ale také pro turisty. Areál totiž bude mít návaznost na expozici hornin, zoo koutek, který vybudovaly Městské lesy a také na plánovanou stezku víly Majolenky.