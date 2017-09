Prachatická nemocnice investovala o prázdninách do prádelny či stravovacíh

Prachatice - Nemocnice v Prachaticích nezahálela ani o prázdninách a plnila investiční plán pro letošní rok. Mimo jiné modernizovala technické vybavení prádelny, zařízení stravovacího provozu či centrální operační sály.

Nová světla na sálech a nová pračka jsou některé z věcí, do kterých letos v létě investovala prachatická nemocnice.Foto: Poskytla Iva Nováková, mluvčí Jihočeských nemocnic

Během měsíce června proběhlo výběrové řízení na dodávku hygienické bariérové pračky a na generální opravu pračky stávající v nemocniční prádelně. Společnost z Mankovic, která tuto veřejnou zakázku vyhrála, dodala 21. července zbrusu novou pračku a téhož dne si také odvezla stávající pračku PAC 121 ke generální opravě. Výměna technologií, které byly v prádelně v provozu přes 20 let, za 2,4 mil. korun včetně DPH přispěje ke kvalitnímu, šetrnému a ekologickému praní prádla. „Prádelna je v provozu více než 20 let. Po dlouhých jednáních, zda vůbec nemocniční prádelnu zachovat, či prát jinde, bylo nakonec rozhodnuto, že nejlepším a nejekonomičtějším řešením je prádelnu v prachatické nemocnici zachovat. Proto jsme již v roce 2016 přistoupili k modernizaci jejího technologického vybavení. V prosinci loňského roku bylo první investicí do prádelny pořízení nové pračky Lavamac v hodnotě 360 tisíc korun. Jsem rád, že se nám podařilo pro tak důležitý servisní provoz pro naše zdravotnické zařízení najít finanční prostředky a letos mohly být modernizovány obě hlavní pračky,“ řekl Michal Čarvaš, ředitel Nemocnice Prachatice.

Nemocniční prádelna jako samostatná budova postavená k tomuto účelu před více než 20 lety je propojena se všemi odděleními suterénními chodbami. Je v ní zajišťováno praní, žehlení a zašívání veškerého nemocničního prádla. Dále se v ní pere a žehlí prádlo pro řadu externích zákazníků (pro ordinace soukromých lékařů, domovy mládeže, hotely a tak dále). V prádelně se vypere a vyžehlí v průměru 722 kilogramů prádla za jeden den, z toho denně pro externí zákazníky 217 kilogramů. Provoz prádelny zajišťuje 10,5 pracovníků (evidenční přepočtený stav) na jednosměnný provoz. Celkový objem vypraného prádla za rok 2016 byl 181 tun. Z toho pro samotnou nemocnici to bylo 127 tun, pro zákazníky z Prachatic 35 tun a necelých 20 tun pro mimoprachatické zákazníky.

Nová světla na sálech a nová pračka jsou některé z věcí, do kterých letos v létě investovala prachatická nemocnice. Autor: Poskytla Iva Nováková, mluvčí Jihočeských nemocnic

V průběhu měsíců července a srpna se uskutečnila plánovaná oprava střechy bytového domu Horní čp. 136 v centru Prachatic, ve kterém jsou byty pro zaměstnance nemocnice. Na tomto bytovém domě byla kompletně vyměněna střešní krytina, včetně střešních oken. Celková rekonstrukce přišla prachatickou nemocnici na 493 tisíc korun a realizovala ji prachatická firma.

V červenci bylo také pořízeno nové gastro zařízení do stravovacího provozu. Za téměř 100 tisíc korun byla zakoupena nová škrabka na zeleninu a nerezová chladící skříň. Do stravovacího provozu se každoročně nakupuje nové technologické zařízení, které zlepšuje nejen komfort a pracovní podmínky zaměstnanců kuchyně, ale šetří i energie a čas během přípravy jídel. Letos byla provedena i modernizace WC a sociálního zázemí.

Další plánovanou investicí v průběhu letních prázdnin byla rekonstrukce lůžkového oddělení interna ženy a sociálů v krčku před tímto oddělením. „Na sociálech u pacientských pokojů byla přidána malá umyvadla, nová WC a sociály dostaly i nové obklady. Zároveň byla vybudována zcela nová centrální koupelna, kam je možné přivézt pacienta i s lůžkem. Před oddělením pak byl ještě zrekonstruovaný sklad. V průběhu celé stavby bylo také doplněno nové stropní osvětlení,“ popsal Michal Čarvaš. Tato rekonstrukci stála prachatickou nemocnici 923 tisíc korun.

V průběhu měsíce července se pracovalo také na centrálních operačních sálech. Sál č. 1 dostal dvoje nové elektrické pojízdné dveře, nové stativy a sálové stropní osvětlení, které bylo zároveň vyměněno i na sále č. 2. Nový stativ byl zakoupen také na sál č. 3. Všechny tři operační sály pak dostaly nové antistatické podlahy a byly i kompletně nově vymalovány. Na rekonstrukci se podílelo více firem i za účasti pracovníků údržby prachatické nemocnice.

Iva Nováková, mluvčí Jihočeských nemocnic