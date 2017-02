Prachatice pokryla ledová krusta, praskají vodovodní trubky

Prachatice /FOTOGALERIE/ - Nejen řidiče a chodce v úterý 31. ledna pořádně potrápilo počasí. Plné ruce práce měli i pracovníci prachatického střediska ČEVAKu. Ti v noci na úterý řešili havárii vody ve Zvolenské ulici v Prachaticích.

Vodovodní trubky nevydržely pnutí při náhlém snížení venkovní teploty. Byty v lokalitě od Zvolenské ke kruhovému objezdu se tak ocitly bez dodávky vody. Situace tam byla kolem půl jedenácté večer o to složitější, že voda tekla přímo na silnici, která okamžitě namrzala. Přeci jen v tu dobu teploměr v Prachaticích ukazoval sedm stupňů pod nulou.

Prachatičtí mají za sebou bez jednoho dne přesně měsíc mrazů. Od začátku letošního roku jsou teploty stále pod bodem mrazu. Výjimkou byl podle statistiky pouze 12. leden, kdy se vyšplhaly těsně nad nulu. „Je zamrznuto do devadesáti centimetrů pod zem, takže předpokládáme, že havárie na vodovodním řadu ještě nekončí," poznamenal František Tomčány.

Zprovoznit v úterý 31. ledna ráno auto na cestu do práce byl mnohdy „husarský" kousek, pršet začalo kolem páté ráno a déšť začal okamžitě namrzat. „Škrábala jsem auto dvacet minut, bylo zamrzlé dokola. A silnice ve Vokově ulici byl jeden led. Ve městě už to šlo," popsala Jana Dejmková z Prachatic ranní rozcvičku před cestou do práce.

