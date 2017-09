Pozemek v kasárnách město prodat nechce

Prachatice - Vozovka v Menšíkově ulici v areálu bývalých kasáren zůstane celá v majetku města. Rozhodli o tom zastupitelé při posledním jednání.

Areál bývalých kasáren v Prachaticích. Ilustrační fotoFoto: Deník / Vladimír Klíma

O odkup části pozemku, který je spíš chodník, požádali majitelé jednoho z tamních domů s tím, že by chtěli před svým domem prostor upravit zelení a lavičkou.

Jenže podle Martina Malého, starosty města, je průjezd Menšíkovou ulicí tak úzký, že další zúžení by přineslo jen komplikace. „Prodejem by se s největší pravděpodobností spustila lavina dalších žádostí o prodej,“ dodal. Nepomohly ani argumenty Roberta Zemana, že jde jen o malou část, do které majitelé už stejně investovali. „Měli bychom problém i se zimní údržbou,“ dodal místostarosta Jan Klimeš.